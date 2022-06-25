قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من مركبتهم قرب بلدة عرابة جنوب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، أربعة شبان من مركبتهم قرب بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، إن دوريات عسكرية أغلقت محيط مفرق بلدة عرابة والشوارع المؤدية للمنطقة بشكل مباغت، وأقامت حاجزًا عسكريًا.

وحسب ذات المصادر فإن الاحتلال نصب كمينًا لدى وصول مركبة من نوع بولو للمنطقة، حيث حاصرتها الدوريات وهاجم الجنود ركابها واعتقلوهم.

هذا وأعاقت قوات الاحتلال تحركات المواطنين على الحاجز العسكري الذي نصبته وأغلقت الشارع، وكثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز المفاجئة، وتسيير آلياتها جنوب المدينة.