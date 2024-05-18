15 شهيدا في قصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال غزة

وطن: استشهد أكثر من 15 مواطنا، وجرح 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف واستهداف من جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن جيش الاحتلال قصف بوابة أحد مدارس الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف المواطنين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.

وقال إن الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه، في ظل شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الشهداء والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.

وفي السياق، كما استشهد ثلاثة مواطنين، وجرح آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة قديح شرق خان يونس، ومواطن في قصف استهداف مركبة مدنية قرب رفح جنوب قطاع غزة.