قرار بسحب لوحات المركبات المسجلة بالنظام القديم

وطن: أفادت وزارة النقل والمواصلات أنها ستبدأ مطلع الشهر المقبل بسحب كل أرقام المركبات المسجلة على النظام القديم، تمهيدا لدخول نظام الأرقام المميزة حيز التنفيذ، بحسب خبراء.

ونقل موقع الاقتصادي عن الناطق باسم الوزارة موسى رحال، قوله إن الإجراءات الجديدة تستهدف لوحات تسجيل المركبات بنظام الأرقام، وليس بنظام الأحرف الذي بدء العمل به في 2018.

وبالنسبة للتكلفة المالية، يتوجب على كل صاحب مركبة يستهدفها القرار، استصدار لوحة جديدة بقيمة 82 شيكل (70 شيكل للدينمو، 10 شيكل لدائرة السير، 2 شيكل عمولة بنك).

وبلغ عدد المركبات المرخصة لدى وزارة النقل والمواصلات حتى نهاية العام الجاري 303 آلاف مركبة.

وبحسب تقديرات موقع الاقتصادي، فإن قرار تحويل اللوحات يستهدف قرابة 170 ألف مركبة تحمل لوحات تسجيل بالنظام القديم. ما يعني أن المواطنين سيدفعون قرابة 14 مليون شيكل، وفق التقديرات.

وأرجع مصدران تحدثا للاقتصادي، القرار إلى توجه الوزارة لسحب الأرقام المميزة على النظام القديم، ليصار إلى بيعها حسب النظام الجديد بالمزاد العلني.