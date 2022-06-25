مستوطنون يعتدون على المواطنين في منطقة التجمع البدوي "رأس العين" غرب العوجا

وطن: قام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في منطقة التجمع البدوي/ رأس العين، الواقع غرب قرية العوجا، بمحافظة اريحا.

وافاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بالاعتداء بالضرب على المواطن محمد احمد حسين طريف ووالدته سناء احمد عبد الحفيظ، وقاموا برشهم بمادة غاز حارقة، وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفى اريحا الحكومي لتلقي العلاج.

واضاف المشرف العام أن المستوطنين يهاجمون هذا التجمع البدوي بشكل دوري، وقد منع المستوطنون السكان من الاستفادة من مياه نهر العوجا الملاصق لهم في خطوة غير مسبوقة وذات دلالات خطيرة، تدفع بتعطيش السكان ومواشيهم في منطقة ذات درجات حرارة مرتفعة بهدف دفعهم إلى الرحيل.

علما أن التجمع البدوي راس العين يقع شمال اريحا والى الغرب من قرية العوجا، وقد شهد صدامات مع المستوطنين أكثر من مرة.