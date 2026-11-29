وطن للأنباء: نظمت نقابة عمال وموظفي شركة كهرباء محافظة القدس، صباح اليوم الأحد 29/11/2026، وقفات احتجاجية في كافة أفرع الشركة في القدس ورام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار، استنكاراً للاعتداء الذي تعرض له عدد من العاملين في الطواقم الفنية التابعة للشركة، أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي في قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، من قبل مستوطنين ملثمين وخارجين عن القانون.

وشهدت الوقفات مشاركة عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس هشام العمري، وعضو مجلس الإدارة السيد حجازي الرشق، ومدير عام الشركة المهندس محمد زيدان، والمدير الفني المهندس صلاح علقم، إلى جانب مدراء الفروع والإدارات، وكافة عمال وموظفي الشركة في مختلف مواقعها.

وأكد المشاركون رفضهم واستنكارهم الشديدين لهذا الاعتداء الآثم، الذي تخلله ضرب مبرح للعاملين باستخدام الهراوات، وإلحاق أضرار بآليات الشركة، أثناء تنفيذ الطواقم أعمالاً فنية على الشبكة الكهربائية المغذية لقرية المغير، ما أسفر عن إصابة أربعة من العاملين، أحدهم إصابته خطيرة، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى هداسا بمدينة القدس.

وشدد المشاركون على ضرورة توفير الحماية للطواقم الفنية والهندسية أثناء تأدية مهامها، وضمان عدم تعرض العاملين لأي اعتداءات تهدد سلامتهم، لا سيما أنهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني في خدمة المواطنين والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي.

من جانبها، أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها، ورغم التحديات والصعوبات الميدانية، ستواصل طواقمها أداء واجبها والعمل في مختلف مناطق امتيازها، حفاظاً على استمرارية تقديم الخدمة الكهربائية واستقرار الشبكة، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مشتركيها الأعزاء.

وجددت الشركة تضامنها الكامل مع العاملين الذين تعرضوا للاعتداء، مؤكدة أن سلامة موظفيها ستبقى أولوية، وأن الاعتداء على الطواقم العاملة أثناء أداء واجبها يشكل انتهاكاً خطيراً يستوجب الإدانة والمحاسبة.