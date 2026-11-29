وطن للأنباء: أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، استشهاد المواطنين نافذ ناجي مصران (24 عاما)، ومجد شادي صبحي مسعود، متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها في قصف الاحتلال خيمتين في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مصران أصيب جراء قصف خيمة في محيط جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، فيما أصيب مسعود جراء استهداف خيمة في منطقة بئر النعجة غرب مخيم جباليا.

وفي السياق، أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في خان يونس.