وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، على قطع خطوط المياه الواصلة إلى ثلاثة منازل في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن مستوطنين قطعوا خطوط المياه التي تغذي ثلاثة منازل في المنطقة الغربية من البلدة، في إطار التضييق على سكانها.

وأضاف، أن ثلاثة منازل تعود لعائلة مخيمر لا تزال محاصرة منذ أيام، بعدما قطع المستوطنون الطريق المؤدي إليها، في محاولة للضغط على أصحابها لإخلائها، على غرار ما حدث مع عدد من العائلات في منطقتي المسعودية القريبة من سبسطية، وقصرة وجالود جنوب نابلس.