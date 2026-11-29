وطن للأنباء: حث عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، "حلف مكة" للدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى مبدياً استعداد صنعاء للانضمام إلى التحالف في هذه الحالة.

وقال الحوثي، في تصريحات له: "كما فشل التحالف المعلن من واشنطن ضد اليمن عام 2015 سيفشل أي تحالف جديد".

وأضاف: "ندعو "تحالف مكة" إلى الدفاع عن الأقصى الشريف ونحن حاضرون للمشاركة في هذا الحلف إذا حمل قضايا الأمة".

وعلى صعيد استمرار العدوان على البلاد، قال محمد على الحوثي: "ما زال العدو السعودي مستمرا في ارتكاب المجازر بحق المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم في المحافظات الحرة".

وتابع: "قدموا تريليونات الدولارات في أوج المعركة وخضم التضحيات وقدموا صورة الخذلان تجاه غزة".

كما شدد على أنّ "السردية التي يحاول الأعداء فرضها دفاعا عن السعودية عبر تجاهل العدوان والحصار والجرائم بحق اليمن لن تمر".