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ومن الاعمال المشتركة ذات الابعاد البيئية التركيز على ممارسات زراعية لها علاقة بتعزيز الامن الغذائي من خلال استدامة الإنتاج في ظل ظروف مشابهة لواقعنا الزراعي، تمتاز بشحة وعدم توفر مدخلات كافية للزراعة، سواء من حيث ضالة توفر المياه، أوالحيز أو الأرض أو التربة الخصبة، ومحدودية مدخلات التكنولوجيا والمواد الكيميائية من أسمدة ومبيدات وبلاستيك وغيرهما، وهذا الواقع يحفز المطالبة بتبني استراتيجية وطنية لتطبيق الزراعة الذكية تأخذ الجوانب البيئية في الاعتبار.

وتعتمد على ترشيد استخدام المياه الصالحة للزراعة، باستخدام الري بالتنقيط او المباشر على الجذر او الري المحوسب حسب الحاجة وليس الري العشوائي، والحفاظ على خصوبة التربة من خلال اجراء فحوصات بسيطة للعناصر الغذائية من بوتاسيوم ونيتروجين وفسفور قبل إضافة الأسمدة الكيميائية اليها بالكميات العشوائية التي اعتدنا عليها، واستخدام وسائل غير تقليدية لمكافحة الآفات من حشرات وفطريات واعشاب، مثل استخدام المصائد لجذب الحشرات والتعشيب اليدوي أو الالي والتهوية المناسبة للبيت البلاستيكي التي تحد من الآفات والفطريات، واستخدام الاعداء الطبيعية للحشرات، وفي حالات معينة يمكن الاعتماد على استخدام مبيدات "اختيارية" وأمنة، واستخدام مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية، سواء لتهوية البيت البلاستيكي أو لضخ المياه للري أو لاستخدام الأجهزة، وكذلك الاستفادة من بقايا المحصول من اجل الحصول على السماد العضوي، والعمل على إعادة الاستخدام لمدخلات الإنتاج او اللجوء الى إعادة التدوير.