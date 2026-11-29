وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما زرع آخرون أدوات حادة ومسامير على طريق يربط منطقة المساكن بعصيرة الشمالية شمال شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة جبل قوزا في بيتا، وهاجموا منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة، فيما أقدَم مستوطنون على زرع أدوات حادة ومسامير على الطريق الواصل بين منطقة المساكن وعصيرة الشمالية، ما أدى إلى إعطاب إطارات مركبات المواطنين