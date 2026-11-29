لم أكن أعرف أن حكاية «قرية الكذّابين» يمكن أن تكون أكثر من مجرد حكاية شعبية ساخرة، إلى أن قرأتُها منشورة على صفحة المحامي زيد الأيوبي.

يُحكى أن قريةً تقع على سفح جبل، اشتهر أهلها بالكذب وشهادة الزور. وذات يوم، دخلتها امرأة أضاعت طريق العودة إلى قريتها. صادفها رجل من أهل القرية، وعرض عليها الزواج، فقبلت. وكان الزواج شرعياً، عُقد أمام شيخ وبحضور شهود.

لكن الخلاف دبّ بين الزوجين بعد فترة، فطردها الزوج من البيت.

قصدت المرأة القاضي شاكيةً، وأخبرته أنها تزوجت الرجل زواجاً شرعياً، وأن هناك شهوداً على ذلك. استدعى القاضي الزوج والشاهدين، لكن الزوج أنكر معرفته بها، وأنكر الشاهدان أيضاً معرفتهما بها.

تأمّل القاضي المشهد، ثم سأل المرأة إن كان في بيت زوجها كلاب. أجابت بالإيجاب.

سألها: وهل تقبلين بشهادة الكلاب؟

قالت: نعم.

أمر القاضي الشرطة باصطحاب المرأة إلى البيت، وقال لهم: إن نبحت عليها الكلاب فهي غريبة عن البيت، وإن رحّبت بها فهي صاحبته.

ذهبوا بها إلى البيت، فلم تنبح عليها الكلاب.

عاد رجال الشرطة إلى المحكمة وأخبروه بما حدث، فقال القاضي:

«أجلدوهم جميعاً، فهم يكذبون!».

وهكذا كانت كلاب القرية أصدق من أهلها، وأكثر وفاءً من شهودها.

هذه حكاية شعبية ساخرة، ولا بأس أن يرويها من يشاء، لكن المفارقة أن صاحب الحكاية هو نفسه من يضعنا أمام أسئلة لا تقل سخرية عن الحكاية ذاتها.

فماذا لو خرجت هذه الحكاية من سفح ذلك الجبل ووصلت إلى فلسطين؟ وكم قريةً سنجد فيها شهوداً ينكرون ما رأته العيون؟ وكم قاضياً سيحتاج إلى الاستعانة بالكلاب كي يصل إلى الحقيقة؟

هنا حضرتني حكاية الشهيد المظلوم نزار بنات.

في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 2021، أُعلن عن مقتل نزار بنات بعد اعتقاله والاعتداء عليه من قبل قوة أمنية «فلسطينية» في الخليل. لم يكن موته حادثاً عابراً في حياة الفلسطينيين، بل جريمة هزّت الضمير العام، وفتحت جرحاً لا يزال مفتوحاً في ذاكرة عائلته وكل من طالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

وبعد وقت قصير من مقتله، بدأت الأسئلة تتوالى، وبدأت رحلة البحث عن الحقيقة والمحاسبة، لكن ما يستوقفني في حكاية نزار بنات ليس فقط ما جرى له، بل ما جرى بعد رحيله أيضاً.

المحامي زيد الأيوبي، الذي نشر حكاية قرية الكذّابين على صفحته، كان قد ظهر، قبل تولّيه الدفاع عن عناصر الأمن المتهمين في قضية نزار بنات، مندّداً بمقتله، وواصفاً إياه بأنه «شهيد الكلمة والتواق للحرية»، ومطالباً بإيقاع العقوبة الرادعة بحق المسؤولين عن قتله، بحسب ما أوردته وكالة صفا في تقريرها المنشور بتاريخ 26 شباط/فبراير 2022، نقلاً عن مقطع مصوّر لمقابلته على قناة المملكة الأردنية.

ثم تغيّر موقعه في القضية.

أصبح عضواً في هيئة الدفاع عن عناصر الأمن المتهمين بمقتل نزار بنات، وظهر في برنامج «ما خفي أعظم» على قناة الجزيرة مدافعاً عنهم، واصفاً إياهم بـ«الفرسان والأبطال».

وفي الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2021، نشرت صحيفة «العربي الجديد» تصريحات للأيوبي شكّك فيها بتقرير الطب الشرعي، واعتبر أن فيه قصوراً، وقال إن أوراق القضية لا تشير إلى وجود قتل متعمد أو مخطط له، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين ومواصلة محاكمتهم خارج التوقيف.

ولست هنا بصدد الاعتراض على حق أي متهم في الدفاع عن نفسه، فهذا حق قانوني لا يجوز إنكاره، لكن السؤال الذي لا يمكن تجاوزه يتعلق بالفارق بين موقفين علنيين: موقف يدين قتل نزار بنات ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنه، وموقف لاحق يتولى فيه صاحبه الدفاع عن المتهمين في القضية نفسها.

كيف ينتقل المرء من وصف الضحية بشهيد الكلمة، والمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن قتله، إلى الوقوف في الجهة الأخرى من قاعة المحكمة للدفاع عن المتهمين؟

هل تغيّرت القناعات؟ أم أن للمواقف وجوهاً متعددة، بحسب المكان والزمان والجهة التي يقف المرء أمامها؟

لا أملك الإجابة عن النيات، لكنني أملك حق السؤال عن المواقف المنشورة، وعن المسافة التي تفصل بين الكلمات والمواقف.

والأكثر إيلاماً أن نزار بنات لم يعد حاضراً ليرد. لم يعد قادراً على مواجهة من يختلفون معه، أو من يعيدون رواية ما حدث.

وهنا تعود حكاية الكلاب.

في قرية الكذّابين، قالت الكلاب كلمتها. لم تنبح على المرأة لأنها تعرفها، فكانت شهادتها أصدق من شهادة البشر.

أما نزار بنات، فلم يجد كلباً يشهد له، ولا قاضياً يأمر بجلد من أنكروا الحقيقة. كان صوته هو الشاهد، وكانت تسجيلاته وكلماته ومواقفه المنشورة حاضرة، لكن صاحب الصوت غاب إلى الأبد.

ليتنا نملك في فلسطين قاضياً يسمع شهادة الكلاب، إذا عجز عن سماع شهادة البشر.

وليت العدالة لا تحتاج إلى نباح كي تعرف من يقول الحقيقة، ومن يحاول الإفلات منها.

ثمة فرق لا ينبغي أن ننساه: في الحكاية الشعبية، كانت المرأة تبحث عن بيتها وحقها، وفي حكاية نزار بنات، هناك عائلة تبحث عن العدالة، وأبناء فقدوا أباهم، وزوجة فقدت زوجها، وشعب لا يريد أن تتحول الحقيقة إلى رواية قابلة للتبديل.

فبئس القرية التي تكون فيها شهادة الكلاب أصدق من شهادة أهلها، وبئس الزمن الذي يرحل فيه صاحب الصوت، ويبقى الآخرون يتنازعون على رواية موته.

رحم الله الشهيد المظلوم نزار بنات.

فبعض الموتى يتركون وراءهم صمتاً، وبعضهم يتركون أسئلةً لا تستطيع كل شهود الدنيا إسكاتها.