وطن للأنباء: بعد أسابيع قليلة من خسارة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي أفقدته أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، تبدو خريطة السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2028 أكثر اتساعا وتعقيدا مما كانت عليه قبل الاقتراع.

وفي قراءتين نشرهما موقع "ذا هيل" لكبيرة مراسليها للشؤون السياسية، آمي بارنز، تتبدى ملامح سباق مبكر في أروقة الحزب الحاكم تتداخل فيه رهانات تجديد القيادة، ومخاوف من تكرار إخفاقات الماضي، وحدود القدرة على التحرر من إرث الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وترى بارنز أن انتخابات التجديد النصفي أحدثت تحولا جوهريا في المشهد الذي كان يُنظر إليه سابقا على أنه سباق ثنائي بين نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

لكن تلك الخسارة دفعت إلى الواجهة أسماء إضافية، وفتحت الباب أمام مراجعة شاملة لجدوى الارتباط المباشر بإرث الرئيس وسياساته التي يرى كثيرون أنها شكلت عبئا انتخابيا.

لكن هذا الانفتاح الظاهري في السباق لا يعني أن الحزب تجاوز نفوذ ترمب. فالرئيس، رغم اقترابه من مرحلة سياسية توصف عادة بأنها مرحلة الرئيس المنصرف أو "البطة العرجاء" محدود النفوذ في نهاية ولايته، يظل حاضرا بقوة في حسابات المرشحين.

وتلفت بارنز إلى أن خطاب ترمب وسياساته -كفرضه رسوما جمركية على بعض الدول وانغماسه في حرب ضد إيران– أصبحا عامل ضغط يقيّد هامش حركة المرشحين الراغبين في رسم مسار سياسي مستقل عنه دون استعداء قاعدته المخلصة.

في هذا المشهد المضطرب، هناك 10 شخصيات -٥ من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي- ترى بارنز أنهم أبرز المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2028. والمرشحون المتحملون من الحزب الجمهوري هم:

فانس: وراثة النفوذ أم الارتهان للإرث؟

لا يزال يُنظر إلى جيه دي فانس بوصفه الوريث المفترض لكونه نائبا للرئيس، لكن قربه من ترمب بات -بحسب بارنز- ينطوي على مخاطرة مع رغبة بعض الجمهوريين في طي صفحة المرحلة الراهنة.

وبينما يحاول فانس إظهار قدر من التباين في ملفات مثل حرب إيران، أشار حلفاء له خلال الأسبوعين الماضيين إلى أنه يدرس عدم الترشح في 2028، في حين يؤكد آخرون أنه لم يحسم أمره بعد. وكما قال أحد الكوادر الجمهورية، فإن "لدى فانس بعض الوقت لتصفية الأمور في الأسابيع المقبلة، رغم أن القرار لن يكون سهلا في تصوري".

ماركو روبيو المتردد

على الجانب الآخر، يبدو ماركو روبيو أكبر المستفيدين من التحولات التي أعقبت الانتخابات النصفية. فقد ارتفعت التكهنات بشأن ترشحه، خصوصا بعدما أظهرت استطلاعات مؤسسة "إيمرسون" هذا الشهر حصوله على 36% من تأييد الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية، مقابل 20% لفانس، في تحول لافت مقارنة باتجاهات الناخبين المحتملين قبل عام.

ومع ذلك، فإن روبيو لم يحسم موقفه. فلطالما أشار إلى أنه سيترك المجال لفانس إذا قرر نائب الرئيس الترشح، كما يتحدث بعض المقربين منه عن رغبته في الانتقال إلى القطاع الخاص.

في المقابل، يرى آخرون أنه قد يخوض السباق، لكنه لا يريد أن يبدو بمظهر من يسعى إلى الرئاسة، بل ربما يجد نفسه مدفوعا إلى الترشح بفعل الظروف السياسية.

ويكشف هذا التردد عن معضلة أوسع تتعلق بتوقيت المنافسة، فالانتظار قد يتيح لروبيو فرصة انتهاج موقف مستقل، لكنه قد يعني أيضا تفويت اللحظة التي بات فيها اسمه يتقدم.

دي سانتيس والصمود في وجه الموجة الزرقاء

خرج حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس (الجمهوري) من انتخابات التجديد النصفي بحجة قوية يمكن أن يستند إليها في تحديد مستقبله السياسي.

وأشار إلى أن الجمهوريين في ولايته تمكنوا إلى حد كبير من الصمود أمام موجة المدّ الديمقراطي التي أطاحت بالجمهوريين في جورجيا وتكساس وولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية.

كما انتقد مبكرا خطاب الحزب وتجاهل قلق الناخبين من الأوضاع الاقتصادية، متهما بعض الجمهوريين بـ"التلاعب النفسي بهم"، في إشارة إلى ما وصفه بعدم الاعتراف الكافي بالضغوط الاقتصادية.

السيناتور تيد كروز: الوقوف إلى جانب إسرائيل

بدأ ممثل ولاية تكساس في مجلس الشيوخ، قبل الانتخابات وبعدها، في توسيع مسافة الاختلاف مع مواقف ترمب بشأن حرب إيران والتعريفات الجمركية، ومع فانس حول السياسة الخارجية وموقف واشنطن من إسرائيل.

فقد قال في مؤتمر القيادة اليهودية بنيويورك إن "أي شخص ينظر إلى هذه الانتخابات ويرى في (نتائجها) تفويضا للتخلي عن إسرائيل، فهو يرى شيئا لا أراه بالتأكيد ولا أتفق معه".

لكن حتى داخل أوساط الجمهوريين، يتساءل البعض عن مدى قدرة كروز على الابتعاد عن مواقف الإدارة دون إثارة غضب ترمب وقاعدته المخلصة.

غلين يونغكين: القدرة على تجاوز الخلافات

يبرز حاكم ولاية فرجينيا السابق كخيار محتمل في سياق البحث عن إعادة بناء الحزب الجمهوري. ويرى مؤيدوه أنه يمتلك تجربة في تشكيل تحالف انتخابي قادر على تجاوز بعض الانقسامات، مستندين إلى فوزه في انتخابات حاكم فرجينيا عام 2021.

ومنذ مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، سعى يونغكين إلى تعزيز حضوره الوطني عبر إطلاق مجموعة معنية بالسياسات التعليمية المحافظة، التي خصصت ملايين الدولارات للإعلانات في ولايات متأرجحة مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان.

وقال أحد الإستراتيجيين الجمهوريين إن يونغكين بات بعيدا بما يكفي عن إدارة ترمب بما يسمح له بإحداث فارق في المشهد السياسي. وأضاف: "قد يكون حاكم مثل يونغكين هو بالضبط ما نحتاج إليه في هذه المرحلة".

زخم ديمقراطي ومناظرات مبكرة

في تقريرها الثاني، ترصد بارنز حالة من التفاؤل داخل الحزب الديمقراطي بعد النتائج التي حققها في الانتخابات النصفية، مع استعدادات مبكرة لإطلاق سلسلة من المناظرات الرئاسية، وإشارات إلى أن مرحلة المنافسة على الترشيح ستبدأ بوتيرة أسرع.

لكن القائمة التي يعرضها "ذا هيل" لا تعكس توافقا على مرشح بعينه، بقدر ما تكشف عن تعدد الخيارات وتباين المسارات السياسية بين شخصيات تقدم نفسها باعتبارها قادرة على استعادة الناخبين.

وتبرز في القائمة 5 أسماء تعكس توازنات التيارات داخل الحزب:

أوسوف: جاذبية انتخابية في الولايات المتأرجحة

يتصدر السيناتور عن جورجيا جون أوسوف قائمة المرشحين المحتملين، بعدما حقق فوزا كاسحا بإعادة انتخابه في ولاية حاسمة.

وتبرز أهميته، بحسب التقرير، في قدرته على الفوز في ولاية ذات تنافس سياسي شديد، وهو ما يثير اهتمام الديمقراطيين الذين يحتاجون إلى استعادة مواقعهم في الولايات التي تحدد نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتتجاوز أهمية أوسوف حدود جورجيا، إذ يراهن الديمقراطيون على قدرته على استقطاب الناخبين في ولايات مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، وكذلك في جورجيا وأريزونا، وربما في مناطق أخرى شهدت تحولات انتخابية.

نيوسوم: بنية انتخابية وزخم سياسي

يُعد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أحد أبرز المرشحين الذين استفادوا من نتائج الانتخابات النصفية، رغم عدم خوضه الانتخابات. فقد عززت مبادرته إعادة ترسيم الدوائر في كاليفورنيا موقع الديمقراطيين في مجلس النواب، وأظهرت، بحسب التقرير، قدرته على مواجهة التحركات الجمهورية في هذا المجال.

أوكاسيو كورتيز: قوة القاعدة وحدود الاتجاه التقدمي

تتمتع النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز بحضور سياسي طاغٍ وقاعدة وفية، خصوصا بين التيار التقدمي. وتظهر تحركاتها في دعم مرشحين داخل الحزب، بينها دعم عبدول السيد في ميشيغان وزهران ممداني في نيويورك، أنها تسعى إلى توسيع تأثيرها في تشكيل المشهد الديمقراطي.

ويرى بعض الإستراتيجيين أن ترشحها قد يجعلها منافسة قوية في الانتخابات التمهيدية، بل إن أحدهم يرى أنه من الصعب على أي منافس آخر هزيمتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

بيشير وبوتيغيغ: الرهان على الاعتدال والخبرة

يبرز حاكم كنتاكي آندي بيشير بوصفه مرشحا محتملا للتيار المعتدل، مستندا إلى فوزه مرتين في ولاية جمهورية متشددة، مع تمتعه بشعبية لافتة، لكنه يواجه اختبارا عكسيا مقارنة بأوكازيو كورتيز؛ إذ يقول إستراتيجي ديمقراطي ثانٍ إن "ترشحه سيسلط الضوء على المكان الذي يقف فيه الحزب بدقة، ومن السابق لأوانه الجزم بذلك".

أما بيت بوتيغيغ، وزير النقل السابق، فيدخل المنافسة المحتملة بخبرة أكبر مما كان عليه في انتخابات 2020، وتجربة ثرّة في العمل الحكومي، وشبكة تمويل، وحضور إعلامي قوي.

كما سعى خلال العام الماضي إلى بناء علاقات في ولايات مهمة، بينها كارولينا الجنوبية، وتحسين تواصله مع الناخبين السود.

ما الذي تكشفه القراءة النقدية؟

تكشف قراءة متأنية لتقريري "ذا هيل" أن المراسلة آمي بارنز تسعى إلى إظهار أن انتخابات التجديد النصفي لم تغيّر موازين الكونغرس فحسب، بل أعادت فتح السباق الرئاسي لعام 2028 على مصراعيه؛ ففي المعسكر الجمهوري تتآكل الحتميات السابقة تحت وطأة الخسارة وظل ترمب الممتد، بينما تتزاحم الطموحات والحسابات الدقيقة في المعسكر الديمقراطي قبل موسم المناظرات.

نقديا، تقدّم المادتان الصحفيتان بانوراما كاشفة للمزاج السائد في دهاليز واشنطن السياسية في لحظة انتقالية، لكنهما تعتمدان بكثافة على تقديرات استراتيجيين وحلفاء واستطلاعات مبكرة تجعل الترتيب أقرب إلى مؤشر سياسي وقتي منه إلى ميزان حاسم لسباق يمتد لعامين.

المصدر: " ذا هيل"