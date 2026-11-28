وطن للأنباء: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، غارة جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، ونفذ سلسلة تفجيرات عنيفة، بالتزامن مع عمليات تمشيط وتحركات لآلياته العسكرية، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشن الطيران الحربي للاحتلال غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية.

كما نفذ جيش الاحتلال سلسلة تفجيرات متتالية وعنيفة في بلدة زوطر الشرقية بالقضاء ذاته، أحدثت ارتجاجات قوية، ودوى صداها في بلدات جنوبية عدة وصولًا إلى ساحل الزهراني.

وفي قضاء مرجعيون، أفادت الوكالة بسماع دوي تفجير ضخم في بلدة القنطرة.

وفي قضاء النبطية، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بقصف عنيف ومركز، كما قصفت مرتفع علي الطاهر من جهة حي الدير ببلدة النبطية الفوقا.

وفي قضاء بنت جبيل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات بيت ياحون ورشاف وصربين، بالتزامن مع عمليات تمشيط وتحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في البلدتين الأخيرتين.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة مجدل زون ومنطقة وادي زبقين بقضاء صور.

وفي قضاء حاصبيا، استهدف قصف إسرائيلي محيط بلدة راشيا الفخار، ليل الجمعة السبت، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة بأحد المنازل.