-يحذّر من أن التأجيل المتكرر يقوض ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويضعف شرعية المؤسسات.

-خيبة أمل من تعثر الحوار الوطني.. ودعوة إلى حوار شامل يضم الفصائل والمجتمع المدني والنقابات والشباب والنساء.

-الائتلاف: الحاجة إلى الحوار لا تبرر تأجيل الانتخابات ولا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لتعطيلها.

-رسوم الترشح البالغة 20 ألف دولار وشروط الاستقالة تثير إشكاليات قانونية وتحد من المشاركة السياسية.

-دعوة إلى مراجعة قانون الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص، خصوصاً أمام الشباب والنساء ومحدودي الإمكانيات.

-التأكيد على ضرورة المضي في الحوار الوطني والانتخابات بالتوازي لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية.

وطن للأنباء: يصادف اليوم، الثامن والعشرون من تشرين الثاني، الموعد الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات الفلسطينية، والذي كان يُفترض أن يشكل محطة مهمة في مسار تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. إلا أن هذا اليوم يحلّ بعد تأجيل الانتخابات إلى الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2027، أي لنحو عشرة أشهر إضافية، ودون إحراز تقدم ملموس في مسار الحوار الوطني الذي طُرح مبرراً للتأجيل.

وفي هذه المناسبة، يجدد الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات رفضه لقرار التأجيل، ويرى أن الموعد الجديد بعيد جداً ولا يتناسب مع حجم التحديات الوطنية الراهنة والحاجة الملحة إلى تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية. ويطالب الائتلاف بتعديل المرسوم الرئاسي وتحديد موعد أقرب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بما لا يتجاوز النصف الاول من عام 2027، على أن يتم حسم موعد إجراء الانتخابات والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، بما يتيح للمواطنين، سيما الراغبين في خوض الانتخابات، الوقت الكافي للاستعداد لها، ويحد من حالة عدم اليقين التي قد تؤثر سلبا على المشاركة السياسية. مؤكداً أن الانتخابات حق أصيل للمواطنين واستحقاق دستوري ووطني، وأن التأجيل المتكرر يقوض ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويضعف قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني.

ويعرب الائتلاف عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز أي تقدم ملموس في مسار الحوار الوطني، رغم مرور أسابيع على قرار التأجيل، ويحمّل الفصائل التي وفرت غطاءً سياسياً للتأجيل، تحت عنوان إتاحة المجال للحوار، مسؤولية خاصة في الدفع نحو إطلاق حوار جاد ومنتج. كما يؤكد أن الحاجة إلى الحوار لا تبرر تأجيل الانتخابات لهذه المدة الطويلة، وأن تحديد موعد بعيد للانتخابات ينبغي ألا يكون مدعاة للتراخي في إطلاق الحوار أو إطالة أمده.

ويدعو الائتلاف إلى المسارعة في إطلاق حوار وطني شامل، وليس مجرد حوار فصائلي، تشارك فيه، إلى جانب الفصائل السياسية، مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية والقطاع الخاص وممثلو الشباب والنساء، مع ضمان مشاركة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وينبغي أن يجري هذا الحوار ضمن إطار زمني محدد وأهداف واضحة، في مقدمتها التوافق على سبل إنجاح الانتخابات وإدارة الخلافات السياسية في إطار مؤسسات وطنية جامعة وديمقراطية، مع وضع ضمانات لتنفيذ مخرجاته، تفادياً لتكرار تجارب الحوارات السابقة.

ومن جانب آخر، يشير الائتلاف إلى أن تجربة فتح باب الترشح للانتخابات كشفت عن جملة من الإشكاليات في قانون الانتخابات، التي تفرض قيوداً غير متناسبة على ممارسة الحق في الترشح، وفي مقدمتها ارتفاع الرسوم المالية المطلوبة للترشح، والتي تصل إلى عشرين ألف دولار، والتوسع في اشتراط تقديم الاستقالة من الوظيفة كشرط للترشح. ومن شأن هذه القيود الحد من فرص المشاركة السياسية، لا سيما لدى الشباب والنساء وأصحاب الإمكانيات المالية المحدودة.

وعليه، يطالب الائتلاف بالمسارعة إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، والاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة فتح باب الترشح، بما يحقق التوازن بين كفالة حق المواطنين في الترشح على قدم المساواة، ووضع الضوابط الضرورية لمنع استغلال الوظيفة أو المنصب أو الموارد العامة لأغراض الدعاية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

ويؤكد الائتلاف، في الختام، أن الظروف الوطنية الراهنة، وما تحمله من مخاطر على وحدة الأرض والشعب والتمثيل السياسي الفلسطيني، تجعل الحاجة إلى الانتخابات أكثر إلحاحاً، لا أقل. وأن الحوار الوطني والانتخابات مساران متكاملان ينبغي العمل عليهما بالتوازي، بما يسهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية، دون أن يتحول أحدهما إلى ذريعة لتعطيل الآخر.

28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات

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