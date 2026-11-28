وطن للأنباء: أُصيب عدد من العاملين في شركة كهرباء محافظة القدس، إثر اعتداء قامت به مجموعة من المستوطنين ، أثناء تنفيذ طاقم فني أعمالاً على الشبكة الكهربائية المغذية لقرية المغير، شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت الشركة بأن الاعتداء تخلله تعرض عدد من العاملين للضرب، إلى جانب تحطيم وإلحاق أضرار بآليات تابعة لها كانت موجودة في موقع العمل، مشيرة إلى أن أحد المصابين لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى هداسا بمدينة القدس.

وأكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها ستواصل عمل طواقمها الفنية في مختلف مناطق امتيازها، رغم التحديات والصعوبات الميدانية، حرصاً على استمرارية تزويد المشتركين بالكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.