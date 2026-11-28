وطن للأنباء: أصيب مواطن، مساء يوم السبت، جراء إطلاق مستوطنين الرصاص الحي، خلال هجومهم على قرية التوانة في مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن يبلغ من العمر "40 عامًا" بالرصاص الحي، خلال هجوم المستوطنين على القرية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية التوانة، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين ومنازلهم، وسط حالة من الخوف والتوتر في القرية.

وتتعرض قرى مسافر يطا لهجمات متكررة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.