لم تعد الإبادة في قطاع غزة تُقاس بعدد الصواريخ التي تسقط، ولا بعدد الجثامين التي تُنتشل من تحت الأنقاض، ولا حتى بأسماء الشهداء الذين تتسع بهم قوائم الموت كل يوم. فهناك إبادة أخرى تجري في مكان أقل ضجيجًا، لكنها لا تقل وحشية؛ إبادة لا تحتاج إلى قنبلة كي تقتل، ولا إلى رصاصة كي تُنهي حياة إنسان. يكفي أن يُحرم مريض من دوائه، وطفل من علاجه، وجريح من غرفة عمليات، وأم من أبسط مقومات البقاء.

إن الحديث عن نحو 18 ألف حالة وفاة ناجمة عن انهيار المنظومة الصحية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، وفق الأرقام المتداولة، يضعنا أمام حقيقة أكثر قسوة من أن تختصرها عناوين الأخبار: الإبادة لا تحدث فقط عندما يُقتل الإنسان، بل تحدث أيضًا عندما يُترك ليموت، بينما يمتلك العالم القدرة على إنقاذه ولا يفعل.

في غزة، لم يعد الموت حدثًا استثنائيًا يحتاج إلى مقدمة عاجلة في نشرات الأخبار. لقد أصبح جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية. مريض ينتظر دواء لن يصل، ومصاب يحتاج إلى عملية جراحية لا يجد مستشفى قادرًا على إجرائها، وطفل يعاني سوء التغذية، وامرأة حامل تواجه الولادة في ظروف لا تليق بالحياة، ومسنّ يواجه المرض بلا علاج ولا رعاية.

هؤلاء لا تظهر أسماؤهم دائمًا في قوائم الشهداء، ولا تُرفع صورهم في نشرات الأخبار، ولا تتوقف الكاميرات طويلًا أمام وجوههم. لكنهم ضحايا حرب لم تكتفِ بتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، بل امتدت لتدمير الشروط الأساسية التي تجعل الحياة ممكنة.

لقد كان تدمير المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية أكثر من استهداف للمباني والمنشآت؛ كان استهدافًا لقدرة المجتمع على النجاة. فالمستشفى ليس جدرانًا وأسِرّة وأجهزة طبية فحسب، بل هو الملاذ الأخير لإنسان يطرق باب الحياة في لحظاته الأكثر ضعفًا. وعندما يتحول هذا الملاذ إلى ركام، يصبح المرض حكمًا بالإعدام، وتصبح الإصابة البسيطة خطرًا قاتلًا، وتتحول الولادة إلى مغامرة بين الحياة والموت.

لكن الكارثة لا تقف عند حدود القطاع الصحي. فالماء الملوث، وانقطاع الكهرباء، وشح الغذاء، وانهيار شبكات الصرف الصحي، وتدمير المنازل، والنزوح المتكرر، كلها حلقات في سلسلة موت طويلة. إن الإنسان الذي يُحرم من الغذاء والماء النظيف والمأوى والرعاية الصحية لا يُترك لمواجهة ظروف قاسية فحسب، بل يُدفع تدريجيًا نحو الموت.

وهنا تكمن خطورة ما يجري في غزة؛ فالإبادة لم تعد محصورة في لحظة القصف، بل أصبحت تمتد إلى ما بعده. قد تنجو عائلة من غارة جوية، لكنها لا تنجو بالضرورة من الجوع والمرض والبرد وانعدام العلاج. وقد يخرج طفل حيًّا من تحت الأنقاض، ليجد نفسه أمام مستقبل لا تتوافر فيه أبسط شروط الطفولة.

حين يصبح المطر وجهًا آخر للموت

ثم يأتي الشتاء ليكمل ما بدأته القنابل. لا يأتي إلى غزة محمّلًا بالمطر وحده، بل يأتي فوق خيام مهترئة، وأجساد أنهكها الجوع، وأطفال لم تعد لديهم القدرة على مقاومة البرد. هناك، في مخيمات النزوح، لا يجد الناس سقفًا يحميهم من السماء، ولا أرضًا جافة ينامون عليها. تتسرب المياه إلى الخيام، وتغرق الأغطية والفرش القليلة، وتتحول برك المطر إلى مصائد للموت، فيما تحاول الأمهات إنقاذ أطفالهن من البرد بما تبقى لديهن من أغطية وملابس.

في غزة، لم يعد المطر بشارة خير؛ صار اختبارًا جديدًا للبقاء. طفل يرتجف طوال الليل، وأب يحاول أن يسد ثقبًا في خيمة لا تصمد أمام الرياح، وأم تضم أبناءها إلى صدرها كأنها تحاول أن تمنحهم من دفء جسدها ما عجز العالم عن توفيره لهم.

أيُّ قسوة هذه التي تجعل الإنسان ينجو من القصف ليواجه الغرق في خيمته؟ وأيُّ عالم هذا الذي يشاهد عائلات كاملة تنام فوق المياه، بينما تتحول أبسط حقوق الإنسان، كالمأوى والدفء والملابس الجافة، إلى أحلام بعيدة المنال؟

إن الشتاء في غزة ليس فصلًا من فصول السنة، بل امتداد آخر للمأساة؛ فحين تجتمع برودة الطقس مع الجوع والمرض وانعدام الرعاية الصحية، يصبح البرد قاتلًا صامتًا، وتصبح الخيمة التي يفترض أن تكون ملاذًا مؤقتًا شاهدًا جديدًا على عجز العالم وصمت المجتمع الدولي.

والأشد إيلامًا أن أطفال غزة لم يعودوا يخافون من صوت الرعد وحده؛ إنهم يخافون من المطر، لأن السماء التي يفترض أن تمطر خيرًا، أصبحت تذكّرهم بأنهم بلا سقف يحمي أحلامهم الصغيرة.

إن أخطر ما في هذه الصورة أن الموت البطيء لا يمتلك المشهدية التي يمتلكها القصف. لا يسمع العالم صوت المريض وهو يبحث عن جرعة دواء، ولا يرى بوضوح أمًّا تقف عاجزة أمام طفلها الذي يذبل بسبب سوء التغذية، ولا يدرك حجم المأساة التي يعيشها مريض السرطان أو الفشل الكلوي حين تتوقف رحلة علاجه. ولا يرى دائمًا عائلة تحاول انتشال ما تبقى من أغطيتها من مياه الأمطار، أو طفلًا يرتجف طوال الليل داخل خيمة لا تقيه برد الشتاء.

ومع ذلك، فإن غياب الكاميرا لا يعني غياب الجريمة، والصمت لا يحوّل الموت إلى قدر طبيعي.

إن المسؤولية عن هذه الكارثة لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز اختزالها في أرقام وإحصاءات. فكل حالة وفاة كان يمكن تفاديها عبر توفير العلاج والغذاء والماء والرعاية الصحية تستحق تحقيقًا ومساءلة. كما أن القانون الدولي الإنساني لا يتعامل مع تدمير مقومات الحياة باعتباره تفصيلًا ثانويًا، بل يضع حماية المدنيين والمنشآت الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية في صلب الالتزامات القانونية.

أما العالم الذي اعتاد إصدار بيانات القلق، فقد بات مطالبًا بمواجهة سؤال أخلاقي لا يحتمل المزيد من التأجيل: كم إنسانًا يجب أن يموت حتى يتحول القلق إلى فعل؟ وكم مستشفى يجب أن يُدمّر حتى يدرك العالم أن ما يجري ليس أزمة إنسانية عابرة؟ وكم طفلًا يجب أن يرتجف تحت المطر حتى يتحرك ضمير هذا العالم؟

إن غزة لا تحتاج إلى مزيد من التعاطف اللفظي، ولا إلى بيانات تُضاف إلى أرشيف المواقف الدولية. إنها تحتاج إلى وقف حقيقي للقتل، وإدخال كافٍ للمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل المنظومة الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأمين المأوى والملابس والأغطية ووسائل التدفئة، وإجلاء الحالات التي لا يتوافر علاجها داخل القطاع، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

ولعل المأساة الأكبر أن العالم قد يتوقف يومًا عن عدّ القتلى، بينما تستمر آثار القتل في حصد الأرواح. فهناك من سيموت بعد انتهاء القصف، وهناك من سيحمل مرضه وإصابته وذاكرته المدمرة سنوات طويلة، وهناك أطفال سيكبرون بأجساد نجت من الحرب، لكنها ستظل تحمل آثارها.

إن الإبادة ليست فقط أن تُسقط قنبلة على منزل، بل أن تهدم المستشفى الذي كان سينقذ ساكنيه، وأن تقطع الماء عن العطاشى، وأن تمنع الدواء عن المرضى، وأن تترك شعبًا بأكمله يواجه الجوع والبرد والغرق في الخيام، دون مقومات للحياة.

في غزة، لم تعد المسألة كم قُتل تحت القصف، بل كم إنسانًا تُرك ليموت بعد أن نجا من القصف.

وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطارد ضمير العالم:

إذا كان الموت قد أصبح ممكنًا حتى لمن لم تصبه قنبلة، وإذا كانت الخيام تغرق بمن نجا من الصواريخ، فبأي معنى يمكن القول إن الحرب قد توقفت؟