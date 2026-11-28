وطن للأنباء: دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحافي، "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم وقواه الحيّة" إلى تكثيف المشاركة في الفعّاليات والمسيرات التضامنية في مختلف الساحات، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف غداً، الأحد.

وقالت الحركة إنّ هذه الفعّاليات تعبّر عن رفض العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والحصار في قطاع غزة، وتندّد بالانتهاكات والجرائم المتواصلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وثمّنت "حماس" المواقف الرسمية والشعبية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، مؤكّدةً ضرورة استمرار الحراك العالمي وتوسيعه في المدن والعواصم، في يوم التضامن وما بعده.

كذلك، دعت الحركة إلى تكثيف الضغط السياسي والشعبي والإعلامي لوقف العدوان وإنهاء الحصار ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وترسيخ رأي عامّ دولي يدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير.

وتستمرّ اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم اتفاق "وقف إطلاق النار"، ما يرفع عدد الشهداء والجرحى بشكل يومي.

وفي الضفة الغربية المحتلّة، تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، ما يسفر عن شهداء وجرحى.