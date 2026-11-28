وطن للأنباء: أصيب ثلاثة عمّال عرب من الداخل المحتل، اليوم السبت، إثر اعتداء نفّذه مستوطنون قرب قرية المغير، شمال شرقي مدينة البيرة

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فإن أحد المصابين وصفت حالته بالخطيرة.

وكان العمّال، وهم من طواقم شركة كهرباء، يعملون على إصلاح عمود كهرباء قرب القرية، حين رشق مستوطنون شاحنتهم بالحجارة، قبل أن يصلوا إلى موقع العمل ويعتدوا عليهم بالضرب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.

ووصلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان عقب الاعتداء، فيما أعلنت شرطة الاحتلال فتح تحقيق، من دون الإعلان عن توقيف أيّ من المعتدين.

المصدر: عرب 48