قد ينتهي الصراع في حسابات العواصم، ويظل الفلسطيني واقفًا عند الحاجز، تُستأنف التجارة، وتُوقَّع الاتفاقات، ويغادر الملف اجتماعات الطوارئ، فيما يبقى صاحب الأرض عاجزًا عن تقرير مصيره، عندها يعني إعلان النهاية أن القوى المؤثرة وجدت ترتيبًا تستطيع التعايش معه، وأن استمرار المظلمة لم يعد يعطّل مصالحها، فماذا يستطيع مشروع وطني فلسطيني أن يفعل، إذا ظل بلا خارطة طريق يتفق أصحابه على غايتها ووسائلها والجهة المخولة بمراجعتها؟

في أوسلو عام ١٩٩٣، حُددت مرحلة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات نحو تسوية دائمة، وأُرجئت قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود، قامت مؤسسات فلسطينية قبل حسم السيادة على الأرض، وارتبط الراتب والمدرسة والمستشفى باستمرار ترتيب يفترض تجاوزه، ونشأ سؤال، كيف تغيّر قيادة وضعًا تستمد منه صلاحياتها، ويخشى الناس أن يفقدوا بتغييره ما تبقى لهم من أسباب العيش؟

وعاد السؤال مع القرار الأممي ٢٨٠٣، الصادر في تشرين الثاني ٢٠٢٥، الذي رحّب بمجلس سلام يتولى إدارة انتقالية، ونص على الإشراف على لجنة فلسطينية تدير الخدمات في غزة، وربط استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة بإصلاحها وقدرتها على الحكم، يترك هذا البناء مسارات مفتوحة، وقد يمهد لتوحيد الإدارة الفلسطينية إذا تحقق الانتقال، أما إطالة المرحلة وتعطيل عودة المؤسسات المشتركة فيرفعان احتمال ترسخ الفصل، وهذا ما سيحسمه التنفيذ.

لا تحتاج القوى الخارجية إلى الاتفاق على مستقبل فلسطين كي تتعاون، فقد تبحث واشنطن عن ترتيب إقليمي يخفف أعباءها، وترغب حكومات عربية في وقف الحرب ومنع التهجير، وتسعى أوروبا لتجنب انهيار إنساني، بينما قد ترى قيادة إسرائيلية مصلحة في الاحتفاظ بالسيطرة وتخفيف مسؤولية إدارة السكان، ويمكن أن يستمر الترتيب ما دام اتفاق هؤلاء على تهدئة الصراع أقوى من خلافهم على إنهاء الاحتلال.

وقد يستقر هذا التلاقي على إدارة منفصلة لغزة، وتفاهمات أمنية واقتصادية للضفة، ومساعدات للاجئين، يستمر إذا توافرت الأموال والخدمات وقبول اضطراري تمنحه الرغبة في النجاة، وتزداد فرص بقائه كلما ضاقت البدائل أمام الناس، وقد يزعزعه انتزاع الأرض أو انهيار المعيشة، لكن الغضب وحده لا يسقط ترتيبًا يجد الناس ما بعده أكثر غموضًا، خصوصًا حين يعجز المعترضون عليه عن تقديم طريق يمكن السير فيه؟

هنا تصبح أزمة القيادة جزءًا من مستقبل القضية، فمنذ الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥ والتشريعية عام ٢٠٠٦، لم يتجدد التفويض الانتخابي، ونشأ جيل يتحمل نتائج قرارات لم يختر أصحابها، ومع احتكار القرار قد يبحث المسؤول عن ضمان بقائه لدى الخارج، فيزداد نفوذ الممول والوسيط، فهل تقبل القيادة خارطة طريق تمنح الشعب حق تغييرها، أم تطلب منه تفويضًا بالصمت ؟

وإذا أُغلقت السياسة وتواصل تقليص الوجود الفلسطيني، فقد تتجدد المواجهات، لكنها قد تعيد إنتاج الترتيب بشروط أقسى، ما لم توجد قيادة مفوضة تحدد غاية الضغط وحدود كلفته، وتشرح للناس متى تراجع وسيلتها، فالتضحية التي لا تجد طريقًا إلى نتيجة قد تستنزف المجتمع وتترك لكل فصيل روايته، وللعائلات خسائرها.

البداية الممكنة تجمع حماية الوجود الفلسطيني وتجديد التمثيل، يستطيع ائتلاف من نقابات وبلديات ومؤسسات أهلية وشخصيات داخل الفصائل والشتات أن يربط الدفاع عن القرى المهددة بمطالبة القيادة بنشر الحسابات ومراقبة الإنفاق وإشراك الناس في القرار، شرط استقلاله وشفافية تمويله، ومن عمله بين الناس تنمو قدرته على الضغط لانتخابات ومحاسبة، فيكتسب التجديد معناه من الأرض التي يحميها، ويجد الصمود مؤسسات تحمل مطالبه.

ويستطيع العرب ربط اتفاقات بوقف التوسع الاستيطاني، وتستطيع أوروبا منع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواقها، إجراءات يعرف الفلسطيني أثرها ويستطيع مساءلة أصحابها، وعلى القيادة أن تعلن ما ستفعله إذا تعطلت المفاوضات، ومتى تراجع خيار الدولة إذا استحال قيامها، وكيف يعود القرار إلى الفلسطينيين، فالتفويض الذي يطلب منهم احتمال الكلفة يجب أن يمنحهم حق تغيير من يحددها، وإلا بقيت خارطة الطريق ورقة في أدراج القيادة.

أخشى أن يستقر الاحتلال حين يصبح تغييره تهديدًا لمصالح من يفترض أنهم يقودون الخروج منه، وعندها قد يُطلب من الفلسطيني أن يحافظ على السلام، بالتوقف عن المطالبة بالحرية.