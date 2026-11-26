- تقارير إسرائيلية تتحدث عن نقل يورانيوم مخصب إلى منشآت جبلية شديدة التحصين

-"الموساد" يطلع واشنطن على معلومات بشأن تطوير قدرات التخصيب إلى مستويات 90%

-منشآت جديدة على غرار "جبل الفأس" تثير مخاوف إسرائيل من استعادة إيران قدراتها النووية

- "تل أبيب" ترى أن استهداف المنشآت المحصنة يتطلب مشاركة أمريكية مباشرة

وطن للأنباء: كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية مقربة من مسؤولين في البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكثف ضغوطه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدفع نحو شن حملة عسكرية واسعة ضد المنشآت النووية الإيرانية قبل نهاية العام الجاري.

وقالت المصدر، إن نتنياهو يستند في ضغوطه الجديدة إلى تقارير استخباراتية إسرائيلية تتحدث عن مساعٍ إيرانية لبلوغ مستويات تخصيب لليورانيوم تصل إلى 90% داخل منشآت جبلية محصنة.

وأفادت المصادر، بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" قدم تقارير جديدة إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تتحدث عن عمليات لنقل كميات من اليورانيوم المخصب إلى منشآت جبلية محصنة، عملت طهران خلال الأشهر الماضية على تجهيزها وتعزيز دفاعاتها الجوية.

وبحسب المصادر، تتخوف إسرائيل من أن تتيح هذه المنشآت لإيران استعادة قدرات برنامجها النووي وتطويره، بعيدا عن تأثير الضربات العسكرية السابقة.

منشآت تحت الجبال

وتشير التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية، وفق المصادر، إلى تجهيز إيران منشآت جديدة على غرار منشأة "جبل الفأس" قرب نطنز، فضلًا عن أعمال تطوير في مواقع نووية أخرى.

وترى تل أبيب أن طبيعة التحصينات الجديدة تفرض تحديات عسكرية تتجاوز قدراتها المنفردة، ما يدفع نتنياهو إلى المطالبة بمشاركة أمريكية مباشرة في أي مواجهة محتملة، أو الحصول على دعم عسكري واستخباراتي واسع.

وقال دبلوماسي أمريكي مقرب من مسؤولين في البيت الأبيض، لـ"إرم نيوز"، إن التقارير الإسرائيلية الأخيرة تضمنت معلومات بشأن نقل مختبرات ومعدات نووية، فضلا عن تجارب تقنية يُعتقد أنها تستهدف تطوير قدرات التخصيب إلى مستويات قد تبلغ 90%.

وأضاف أن إسرائيل تستند إلى هذه التقديرات في مساعيها لإقناع واشنطن بضرورة التحرك العسكري قبل اكتمال البنية التحتية النووية الجديدة.

ضربة منفردة أم حرب مفتوحة؟

ويرى الخبير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، الدكتور حسين الديك، أنه لا يمكن استبعاد لجوء تل أبيب إلى الخيار العسكري المنفرد، في ظل تباين الحسابات السياسية بين واشنطن وإسرائيل، وما تفرضه نتائج انتخابات الكونغرس على الإدارة الأمريكية.

وقال الديك، إن إسرائيل لم تربط تاريخيًا جميع قراراتها العسكرية بالحصول على موافقة أمريكية مسبقة، مشيرا إلى أن الخطاب الإسرائيلي المتصاعد بشأن البرنامج النووي الإيراني يحمل رسالتين متوازيتين.

وتتمثل الرسالة الأولى، بحسب الديك، في تحذير طهران من قدرة إسرائيل على المبادرة عسكريا، فيما تستهدف الثانية دفع واشنطن إلى إعادة النظر في موقفها من المشاركة في مواجهة محتملة.

غير أن الديك شدد على ضرورة التمييز بين امتلاك إسرائيل القدرة على تنفيذ ضربة عسكرية منفردة، وقدرتها على إدارة حرب مفتوحة وطويلة الأمد، بما تحمله من تكاليف وتداعيات استراتيجية وأمنية.

وأوضح أن إسرائيل، رغم امتلاكها قدرات جوية واستخباراتية متطورة، تواجه تحديات تتعلق بالبعد الجغرافي واستدامة العمليات العسكرية والتعامل مع المنشآت شديدة التحصين، وهي مجالات تتمتع فيها الولايات المتحدة بقدرات أوسع.

ثلاثة سيناريوهات للمواجهة

وحدد الديك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار التصعيد الإسرائيلي الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

يتمثل السيناريو الأول في تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية منفردة ومحدودة، تستهدف مواقع إيرانية دون الانخراط في مواجهة شاملة.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على تنفيذ عملية إسرائيلية بتنسيق أمريكي غير معلن، وهو الخيار الذي يرى الديك أن تل أبيب تسعى إليه، بما يضمن حصولها على مساندة استخباراتية ولوجستية ودفاعية من واشنطن.

ويتمثل السيناريو الثالث في تأجيل المواجهة العسكرية، وإتاحة مزيد من الوقت للعقوبات الاقتصادية الأمريكية والضغوط السياسية على طهران، مع إبقاء التهديد باستخدام القوة قائما، وهو المسار الذي يعتقد الديك أن ترامب يفضله في المرحلة الراهنة.

المصدر: "إرم نيوز"