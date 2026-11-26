لسنوات طويلة، تصرف كثيرون على أساس أن حماية الذات ومصالحها تتحقق ببناء شبكة أمان خاصة تحيط بالفرد؛ شبكة قوامها الأسرة والعائلة والعشيرة والعلاقات الشخصية، والارتباط بأصحاب النفوذ ومراكز القرار. ومن خلالها يستطيع الإنسان، كما يعتقد، أن يؤمّن مصالحه، ويتجاوز العقبات، ويحصل على وظيفة، ويحمي ممتلكاته، ويوفر احتياجات أسرته، ويضمن لنفسه قدراً من الاستقرار بعيداً عن تعقيدات الواقع العام.

وهكذا تحولت شبكة العلاقات الخاصة، لدى كثيرين، إلى بديل عن شبكة الأمان المجتمعية، وأصبح التفكير منصبّاً على كيفية تأمين موقع الفرد داخل الواقع القائم، لا على كيفية تغيير الواقع الذي يهدد الجميع. وباتت النجاة الفردية تبدو ممكنة من خلال امتلاك العلاقات المناسبة، حتى لو كانت شروط الحياة العامة تتدهور وتتآكل.

لكن اللحظات التاريخية الاستثنائية تكشف أحياناً أوهاماً ظلت راسخة لسنوات. وهذا ما نعيشه اليوم؛ إذ بدأ الفرد يكتشف أن شبكة الأمان التي بناها حول نفسه مزيفه ولا تحميه بالقدر الذي اعتقده. فما قيمة علاقاته إذا لم يستطع الوصول إلى أرضه وقطف زيتونه؟ وما قيمة نفوذه إذا لم يستطع حماية سيارته من الحريق، أو ضمان وصوله إلى عمله، أو الحفاظ على وظيفته؟ وماذا تنفع علاقاته إذا لم يحصل على راتبه، وأصبح تعليم أبنائه مهدداً، وعجز عن توفير الدواء والعلاج، ولم تعد قدرته المالية كافية لمواجهة الغلاء وتكاليف الحياة؟

هنا تنكشف الحقيقة: لم تكن تلك الشبكة شبكة أمان حقيقية بل مزيفه و شبكة امتيازات وحلول فردية مؤقتة، تعمل ما دامت الظروف تسمح بذلك، لكنها تفقد قدرتها على الحماية عندما تصبح المخاطر عامة وتتجاوز قدرة الفرد وعلاقاته وإمكاناته.

إن شبكة الأمان الفردية لا تستطيع أن تحمي الفرد من انهيار شبكة الأمان المجتمعية.

وهذه هي المفارقة؛ فالإنسان الذي اعتقد أنه يحمي نفسه بالانكفاء على ذاته، واكتفى ببناء علاقاته الخاصة، يكتشف أن ما يهدد مصالحه ليس مشكلة فردية يستطيع حلها بعلاقة أو نفوذ، بل واقع عام لا يمكن تغييره إلا بفعل جماعي. فالأرض لا تُحمى بعلاقة شخصية، والعمل لا يستمر في اقتصاد منهار، والتعليم لا يستقر في مجتمع تتآكل مؤسساته، والصحة والأمن والكرامة لا يمكن ضمانها لكل فرد على حدة.

إن المخاطر التي تطال الجميع لا يمكن مواجهتها بحلول فردية متفرقة. وحين تصبح شروط الحياة نفسها مهددة، يفقد الامتياز الفردي قدرته على توفير الحماية، ويصبح مصير الفرد مرتبطاً بمصير الجماعة، سواء أدرك ذلك أم لم يدركه.

من هنا، لا يعود الانتقال من الأنا إلى النحن مجرد دعوة أخلاقية للتضامن، أو مطالبة بالتضحية بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة؛ بل يصبح ضرورة عقلانية تفرضها المصلحة الذاتية نفسها. فالنحن ليست نقيض الأنا، وإنما شرط حمايتها واستمرارها. والإنسان لا يتخلى عن مصلحته عندما يعمل مع الآخرين، بل يكتشف أن مصالحه الحقيقية لا يمكن تأمينها بمعزل عن مصالحهم.

لكن المشكلة أن البعض ما زال يتعامل مع العمل الجماعي باعتباره مخاطرة، في حين ينظر إلى الانكفاء على الذات باعتباره وسيلة آمنة. والحقيقة أن المعادلة أصبحت معكوسة: فالانخراط في العمل مع الآخرين يحمل كلفة ومسؤولية ومخاطرة، لكنه يفتح أفقاً حقيقياً لبناء الحماية المشتركة؛ أما البقاء أسير الأنا، فيعني ترك الذات مكشوفة أمام مخاطر لا تستطيع مواجهتها وحدها.

وثمة من ينتظر أن يتحمل الآخرون مسؤولية الدفاع عن المصالح المشتركة، بينما يحتفظ لنفسه بموقع المتفرج، وكأنه يريد الاستفادة من شبكة أمان جماعية دون أن يساهم في بنائها. لكنه يغفل أن شبكة الأمان التي ينتظرها لن تنشأ إذا ظل الجميع ينتظرون الآخرين.

إن المطلوب ليس إلغاء الأنا أو إنكار المصالح الفردية، بل إعادة اكتشاف العلاقة بينها وبين النحن. المطلوب أن نفهم أن حماية الذات لا تبدأ ببناء الأسوار حولها، وإنما ببناء مجتمع قادر على حماية أفراده، وأن قوة الفرد ليست في عدد العلاقات التي يمتلكها، بل أيضاً في قوة الجماعة التي ينتمي إليها، وفي الحقوق والمؤسسات والتكافل الذي يحمي الجميع.

لقد اكتشفنا، وربما متأخرين، أن شبكة الأمان التي بنيناها حول الأنا لا تستطيع إنقاذنا، وأن الأمان الحقيقي لا يُبنى حول الفرد، بل يُبنى بين الأفراد.

فلا أمان حقيقياً للأنا خارج النحن، ولا نجاة فردية في واقع تتعرض فيه الجماعة بأسرها للخطر. وما لم ندرك ذلك، سنظل نبحث عن مخارج فردية من أزمة لا تملك إلا حلولاً جماعية.

التفكير في انا هو الخطر الأول على انا