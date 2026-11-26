وطن للأنباء: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على الحواجز العسكرية على مداخل محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز عين سينيا شمال شرق المحافظة ومنعت المواطنين من الخروج من المحافظة أو الدخول إليها، كما أغلقت حاجز عطارة ونصبت حاجزا قرب روابي شمال غرب المحافظة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري بين محافظتي القدس ورام الله، ومنعت مرور المواطنين والمركبات.