وطن للأنباء: أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بإعادة اعتماد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين بالتصنيف "أ"، وهو أعلى تصنيف دولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي حافظت عليه الهيئة منذ عام 2005. وجاءت التوصية عقب مراجعة ملف الهيئة خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة، التي عُقدت في جنيف بين 9 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ويعني التصنيف "أ" أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تُقيَّم باعتبارها ممتثلة امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس، وهي المعايير الدولية التي تحدد متطلبات استقلال هذه المؤسسات وتعددية تشكيلها واتساع ولايتها وفاعليتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويتيح هذا التصنيف للمؤسسة حقوق مشاركة مستقلة في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب حقوق العضوية الكاملة والتصويت في التحالف العالمي. وتخضع المؤسسات المعتمدة لمراجعات دورية للتأكد من استمرار امتثالها لهذه المعايير.

ورحّب المدير العام للهيئة، د. عمار الدويك بالتوصية، قائلاً "نعتز بهذه التوصية، التي تمثل تقديراً دولياً لاستقلالية الهيئة ومهنيتها، ولقدرتها على مواصلة أداء رسالتها في ظروف قاسية واستثنائية، وتأتي أهمية التصنيف "أ" بالنسبة لنا في أنه يعزز مكانة الهيئة كمؤسسة وطنية مستقلة، ويتيح لها إيصال أصوات الفلسطينيين وشواغلهم الحقوقية مباشرة إلى المحافل الدولية، والمطالبة بحماية حقوقهم ومساءلة المسؤولين عن انتهاكها".

وأضاف الدويك: "إن حفاظ الهيئة على هذا التصنيف منذ عام 2005 هو ثمرة جهد مؤسسي متراكم أسهمت فيه أجيال من المفوضين والعاملين والعاملات. وأخص بالتقدير زميلاتنا وزملاءنا في قطاع غزة، الذين واصلوا عملهم رغم الفقد والنزوح والمخاطر، ونُهدي هذا الإنجاز إلى روح زميلنا الشهيد رأفت صالحة، مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال. وفي الوقت نفسه، نتعامل مع توصيات اللجنة بجدية، ونرى فيها أساساً لمواصلة تعزيز استقلالية الهيئة وصلاحياتها وفاعليتها في خدمة الناس وحماية حقوقهم".

وأشادت اللجنة، في تقريرها، بجهود الهيئة المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل سياق سياسي وإنساني وأمني بالغ الصعوبة، وأقرت بالتحديات الناجمة عن الاحتلال غير المشروع، والحرب في قطاع غزة، والانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب مجلس تشريعي فلسطيني فاعل منذ عام 2007، فضلاً عن تعقيد عمل الهيئة في ظل تعدد الجهات الملزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وخصّت اللجنة بالتقدير جهود الهيئة للحفاظ على عملها في قطاع غزة رغم تدمير مكاتبها ونزوح موظفيها واستشهاد أحد زملائها. وأشارت إلى تمكن الهيئة من تكييف عملها وافتتاح مكتبين مؤقتين، ومواصلة استقبال الشكاوى وتوثيق الانتهاكات، والاستئناف التدريجي لأنشطة الرقابة حيثما سمحت الظروف، مع مراعاة سلامة طواقمها.

كما ثمّنت اللجنة متابعة الهيئة لانتهاكات حقوق الإنسان أياً كانت الجهة المسؤولة عنها، بما في ذلك تناول القضايا الحساسة علناً، وانتظام إصدار تقاريرها السنوية والموضوعية، وإجراء تقصي الحقائق بصورة مستقلة، واللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي.

وتضمنت المراجعة توصيات لتعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية لاستقلال الهيئة وفاعليتها، من أبرزها مواصلة العمل من أجل إقرار قانون خاص بها يتوافق مع مبادئ باريس، وضمان تمويل عام كافٍ ومستقر يحفظ استقلاليتها المالية، والنص صراحة على صلاحيتها في إجراء زيارات غير معلنة إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية. كما تناولت التوصيات تعزيز ضمانات اختيار المفوضين، والتعددية، وآليات متابعة استجابة الجهات الرسمية لتوصيات الهيئة.