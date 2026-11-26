مفاوضات آيزنكوت تتقدم لاستقطاب الأحزاب الحريدية وسط محاولات نتنياهو إحباط تشكيل الحكومة الجديدة

وطن للأنباء: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن حالة من التشاؤم تسود أوساط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إزاء فرصه في منع تشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، في ظل تقدم المفاوضات بين الأخير وعدد من الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مقربين من نتنياهو قولهم إنه أبلغهم خلال محادثات مغلقة بأنه لا يفقد الأمل في منع تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أقر بأن الوضع الحالي يتطلب "معجزة" لإحباط مساعي آيزنكوت.

وبحسب التقرير، قال نتنياهو: "أنا لا أفقد الأمل للحظة، لكن في الوضع الحالي، المعجزة وحدها يمكن أن تساعدنا".

وأشارت الهيئة إلى أن أشخاصاً تحدثوا مع نتنياهو خلال الساعات الـ36 الماضية خرجوا بانطباع بأنه يعيش حالة من التشاؤم الشديد بشأن قدرته على البقاء في منصبه، رغم مواصلته الجهود لمنع تشكيل حكومة بديلة قد تدفعه إلى صفوف المعارضة.

في المقابل، رفض حزب الليكود صحة التقرير، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".

وفي إطار مساعيه لإحباط تشكيل الحكومة الجديدة، التقى نتنياهو، الأربعاء، رئيس كتلة حزب "يهدوت هتوراه" يعقوب آشر، في محاولة لإقناعه بعدم الانضمام إلى المعسكر الذي يعمل آيزنكوت على تشكيله، كما عقد لقاءات مع أعضاء آخرين في الحزب الحريدي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المفاوضات بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية تقدماً، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات بشأن مشاركة هذه الأحزاب في الحكومة المقبلة، ولا سيما القضايا المتعلقة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، يبحث معسكر آيزنكوت إمكانية تشكيل حكومة تستند إلى دعم 55 عضواً في الكنيست، من أحزاب "يشار" و"معاً" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" و"يهدوت هتوراه"، مقابل 46 عضواً من معسكر الليكود والأحزاب اليمينية المتحالفة معه.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن المفاوضات تتضمن بحث توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، حيث يجري التداول بإسناد وزارة الجيش إلى أفيغدور ليبرمان، ووزارة المالية إلى نفتالي بينيت، والخارجية إلى يائير لابيد، و"الأمن" الداخلي إلى يائير غولان.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمهمة تشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بإعادة تكليف نتنياهو.

ويملك آيزنكوت مهلة حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل لتشكيل الحكومة، مع إمكانية طلب تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافياً.

وتشير التطورات الأخيرة إلى تصاعد التحركات السياسية داخل إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة، في ظل استمرار الخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية والتجنيد الإجباري للحريديم، فيما يواصل نتنياهو محاولاته لمنع انتقال السلطة إلى معسكر آيزنكوت.

المصدر: "وسائل إعلام إسرائيلية"