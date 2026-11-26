رام الله – وطن للأنباء: أكدت مؤسسات حقوق الإنسان، عقب اجتماع طارئ مع وزير الصحة، عدم وجود أي تغيير على الإجراءات المعمول بها منذ عام 2014 بشأن حصول المرضى على وحدات الدم، مشيرة إلى أن الدم لا يُباع، وأن الرسوم التي أثارت الالتباس تتعلق بالفحوصات المخبرية اللازمة للوحدات، وليس بثمن الدم.

وجاء الاجتماع على خلفية حالة البلبلة التي أثارها تداول تعميم صادر عن أحد الموظفين في أحد المستشفيات الحكومية، بشأن الرسوم المرتبطة بحصول المرضى غير المؤمنين صحيا على وحدات الدم، وما رافق ذلك من تساؤلات حول إمكانية فرض رسوم إضافية على المرضى مقابل الحصول على الدم اللازم للعلاج.

وأوضح وزير الصحة، خلال اللقاء، أنه لم يكن هناك داع لإصدار التعميم المذكور، مؤكدا عدم إدخال أي تعديلات على الإجراءات المعمول بها منذ عام 2014، ومشددا على أن الحصول على الدم اللازم للعلاج، شأنه شأن الحق في العلاج، حق أصيل لجميع المواطنين الفلسطينيين.

وقالت المؤسسات إنها راجعت، في إطار متابعتها للقضية، القوانين والأنظمة الناظمة لعمل بنوك الدم في المستشفيات الحكومية، وخلصت إلى أن وحدات الدم لا تُباع، وأن الرسوم محل الالتباس تقتصر على تكاليف الفحوصات التي تُجرى عليها.

وأضافت أن المواطنين غير المؤمنين صحيا، عند تلقيهم العلاج في المستشفيات الحكومية، يدفعون مبلغا مقطوعا يشمل رسوم العلاج والمبيت، ولا تترتب عليهم رسوم إضافية مقابل وحدات الدم، مؤكدة ضرورة توضيح هذه الإجراءات للمواطنين، بما يزيل الالتباس ويحافظ على ثقتهم بمنظومة التبرع بالدم والخدمات الصحية الحكومية.

وشددت المؤسسات على أن مخزون بنوك الدم يستند إلى التبرعات الطوعية للمواطنات والمواطنين الفلسطينيين، وأن الدم ليس سلعة تجارية، بل مورد حيوي لإنقاذ الأرواح، داعية إلى ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، باعتبارها مسؤولية مجتمعية مستدامة، لا تقتصر على حملات الاستجابة للطوارئ.

وأشارت إلى أن محدودية مدة صلاحية مكونات الدم تفرض ضرورة تجديد المخزون بصورة مستمرة، بما يضمن توافره للمرضى والمصابين عند الحاجة، وتزداد أهمية ذلك في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والتحديات التي تواجه قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات العلاجية اليومية والطارئة.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع ضرورة إصلاح منظومة التأمين الصحي ومراجعة الأنظمة المعمول بها، بما يعزز مبادئ العدالة والإنصاف، ولا سيما للفئات الفقيرة والمهمشة، ويحد من العوائق المالية والإجرائية التي تحول دون حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

ودعت المؤسسات إلى توضيح آليات الانتفاع بالتأمين الصحي وتعزيز وعي المواطنين بأهميته، بالتوازي مع إجراء إصلاحات تضمن عدالة التغطية الصحية وتيسير الوصول إلى الخدمات العلاجية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت المؤسسات ووزارة الصحة أهمية الحفاظ على مخزون آمن وكاف ومستدام من الدم في المستشفيات الحكومية، وصون الثقة العامة بمنظومة التبرع الطوعي، بما يضمن توافر وحدات الدم للمرضى والمصابين، إلى جانب استمرار التواصل المباشر بين الوزارة والمؤسسات الأهلية والحقوقية ذات العلاقة.

وشارك في اللقاء عمار الدويك عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وإياد الرياحي عن مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأشرف أبو حية عن مؤسسة الحق، ونضال الكعبي عن شبكة الفنون الأدائية، ومؤيد طنينة عن الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبد العزيز الصالحي عن مؤسسة مفتاح.