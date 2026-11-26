وطن للأنباء: وقّعت جامعة القدس اتفاقية تعاون مع مؤسسة كليفلاند كلينك (Cleveland Clinic)، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تتيح لطلبة الجامعة فرصاً للتدريب واكتساب الخبرات السريرية في واحدة من أبرز المؤسسات الطبية الرائدة عالمياً، وذلك في خطوة نوعية نحو توسيع فرص التدريب السريري لطلبتها، وتعزيز انفتاح الجامعة على المؤسسات الطبية العالمية، بما يثري تجربتهم الأكاديمية والعملية ويربط تأهيلهم بأحدث الممارسات الطبية الدولية.

وأكد رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز جودة التعليم الطبي وتطوير منظومة التدريب العملي والسريري لطلبتها، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسة طبية عالمية بحجم كليفلاند كلينك يفتح آفاقاً نوعية أمام الطلبة للاطلاع على الخبرات الطبية المتقدمة، والتعرف إلى أحدث الممارسات والتقنيات في المجالات الصحية، بما يسهم في صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على المنافسة محلياً ودولياً.



وثمّن أ.د. أبو كشك الجهود الحثيثة التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق، مشيداً بالدور الذي أدّاه المهندس جمال أبو بكر، رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي ورئيس لجنة أصدقاء جامعة القدس، في متابعة جهود بناء هذه الشراكة ودعم توجهات الجامعة نحو توسيع شبكة علاقاتها الدولية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والمجتمعية في تحقيق شراكات نوعية تخدم التعليم العالي وطلبته.

من جانبه، أكد المهندس جمال أبو بكر أن الوصول إلى هذه الاتفاقية جاء نتيجة جهود ومتابعة حثيثة، انطلاقاً من الحرص على دعم جامعة القدس وتوفير فرص نوعية لطلبتها، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع مؤسسة طبية عالمية مثل كليفلاند كلينك في تعزيز فرص التدريب والتأهيل العملي، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة للاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة.

وأشار م. أبو بكر إلى أن مجلس العمل الفلسطيني ولجنة أصدقاء جامعة القدس يواصلان جهودهما لدعم الجامعة وتعزيز شراكاتها بما يخدم مسيرتها الأكاديمية ومكانتها.

وتشكل هذه الاتفاقية إضافة نوعية لجهود جامعة القدس في تطوير برامجها الأكاديمية والتطبيقية، وتعزيز فرص التدريب الدولي لطلبتها، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الممارسة المهنية الحديثة، فضلاً عن توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الطبية والأكاديمية الرائدة، بما يدعم مكانتها وحضورها في قطاع التعليم الطبي والصحي.



وتواصل جامعة القدس العمل على بناء شراكات دولية فاعلة تتيح لطلبتها فرصاً تعليمية وتدريبية متقدمة، وتسهم في إعداد كوادر طبية وصحية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، والمساهمة في تطويره على المستويين المحلي والدولي.