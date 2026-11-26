وطن للأنباء: افتتحت الجامعة العربية الأمريكية المؤتمر الدولي السادس لعلوم الحاسوب والمعلوماتية2026) (ICSIC ، والذي نظم بالتعاون مع جامعة عمّان العربية وبالشراكة مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) –فرع الأردن، والذي انطلقت أعماله في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء والطلبة من فلسطين والأردن وعدد من دول العالم.

ويشكل المؤتمر منصة علمية دولية لمناقشة أحدث التطورات في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة، إلى جانب تعزيز التواصل بين الباحثين وبناء شراكات ومشاريع بحثية مشتركة.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية وزير الثقافة الأردني الأستاذ مصطفى الرواشدة، الذي أناب عنه في حفل الافتتاح مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور فراس الضرابعة، وبرئاسة فخرية لرئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور، ورئيس جامعة عمّان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وبحضور رئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الأردن الدكتور موسى الأخرس، والدكتور فادي جمعة للعلاقات العامة والاعلام نائب رئيس الجامعة ، والدكتور فراس أبو جابر النائب الأكاديمي في حرم الجامعة في رام الله، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد مرعي، وعميد البحث العلمي الدكتورة صبا شنك، وبمشاركة أكاديميين وباحثين وخبراء وطلبة دراسات عليا من الجامعة العربية الامريكية ومن عدد من دول العالم.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الشراكة الأكاديمية والبحثية بين كليتي تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية وجامعة عمّان العربية، وضمن توجه الجامعة العربية الأمريكية نحو توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها في المؤتمرات والمنصات البحثية المتخصصة، وربط باحثيها وأكاديمييها بأحدث الاتجاهات العالمية في التكنولوجيا والابتكار.



الدكتور براء عصفور: الشراكة بين الجامعات بوابة لمشاريع بحثية مستدامة

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور عمق العلاقة التي تجمع فلسطين والأردن، معربا عن تقدير الجامعة للأردن بقيادته الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ولشعبه ومؤسساته الوطنية والأكاديمية وجامعاته التي أسهمت على امتداد عقود في إعداد أجيال من أبناء الأردن وفلسطين والمنطقة العربية

وأشار إلى أن الأردن بالنسبة للفلسطينيين لا يمثل مجرد بلد يستضيف مؤتمرًا علميًا، بل بلدًا شقيقًا تجمعه بفلسطين الجغرافيا والتاريخ والإنسان، كما تجمع الجامعات الفلسطينية والأردنية علاقات أكاديمية وعلمية راسخة ينبغي العمل على توسيعها وتعميقها.

وأكد اعتزاز الجامعة بالشراكة الأكاديمية والعلمية مع جامعة عمّان العربية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تجمع فلسطين والأردن، وما تمثله المؤسسات والجامعات الأردنية من شريك أكاديمي مهم للجامعات الفلسطينية، موضحا ان الشراكة في تنظيم المؤتمر تحمل معنى يتجاوز إقامة حدث أكاديمي، وتعكس إيمانًا مشتركًا بأن المعرفة لا تعرف الحدود، وأن تعاون الجامعات يفتح المجال أمام إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات، وبناء مشاريع بحثية مشتركة ذات أثر علمي ومجتمعي.

وأشار الدكتور عصفور إلى أن الجامعات تقف اليوم أمام تحولات متسارعة في العلم والتكنولوجيا، وأن الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعًا مرتبطًا بالمستقبل، وإنما أصبح جزءًا من الحاضر، يمتد تأثيره إلى التعليم والطب والبحث العلمي والاقتصاد والإدارة وصناعة القرار، فيما أصبح علم البيانات أداة أساسية لفهم العالم واتخاذ القرارات، والأمن السيبراني جزءًا من أمن المؤسسات والمجتمعات.

وأوضح أن الجامعة العربية الأمريكية وضعت الحداثة والتكنولوجيا والبحث العلمي في صميم مشروعها الأكاديمي، وتتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي باعتبارهما جزءًا أساسيًا من مستقبل التعليم والبحث والعمل المؤسسي.

كما أكد الدكتور عصفور على أهمية تعزيز البحث العلمي العابر للتخصصات، ودعم المجموعات البحثية التي تجمع الباحثين من تخصصات مختلفة حول القضايا والتحديات المشتركة، مشيرًا إلى استثمار الجامعة في المختبرات والتجهيزات والمشاريع البحثية، ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحفيز الباحثين وتوسيع الشراكات العلمية.

وشدد الدكتور عصفور على أن القيمة الحقيقية للمؤتمرات العلمية لا تقتصر على عدد الأوراق البحثية والجلسات، وإنما بما ينشأ عنها من أفكار تتحول إلى مشاريع، وعلاقات بين الباحثين تتطور إلى فرق بحثية، وشراكات تجمع الجامعات والعقول حول أهداف مشتركة.

ودعا إلى توسيع التعاون بين الجامعات الفلسطينية والأردنية، وإطلاق مزيد من المشاريع المشتركة في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا والهندسة والصحة وغيرها من المجالات، إلى جانب دعم الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا وإتاحة مساحات أوسع أمامهم لبناء علاقات وشراكات علمية.



الدكتور فراس الضرابعة: التكنولوجيا شريك أساسي في حفظ المعرفة والتراث

من جانبه، أكد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور فراس الضرابعة، مندوب معالي وزير الثقافة الأردني الأستاذ مصطفى الرواشدة، أهمية المؤتمرات العلمية المتخصصة في جمع الباحثين والممارسين من الجامعات والمؤسسات المختلفة، وإتاحة المجال أمامهم لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات والابتكارات في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور الضرابعة إلى أهمية التكامل بين المعرفة والتكنولوجيا والثقافة، موضحًا أن التحول الرقمي أصبح شريكًا أساسيًا في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الثقافي وإتاحته للأجيال والباحثين، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في رقمنة الوثائق والمخطوطات والمقتنيات التراثية وتحليلها وحمايتها.

وأكد كذلك أهمية تطوير محتوى عربي رقمي موثوق وتعزيز حضور اللغة العربية وتراثها في البيئة الرقمية، بالتوازي مع ترسيخ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية وحقوق المبدعين ومواجهة المعلومات المضللة والتزييف العميق.



الدكتور محمد الوديان: شراكة علمية توسع آفاق التعاون البحثي

بدوره، أكد رئيس جامعة عمّان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل المعرفة والخبرات ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن ما يميز المؤتمر هو الشراكة العلمية والأكاديمية التي تجمع جامعة عمّان العربية والجامعة العربية الأمريكية وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات(IEEE) ، باعتبارها نموذجًا للتكامل بين الجامعات والمؤسسات العلمية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون البحثي وتبادل الخبرات والارتقاء بجودة المخرجات العلمية.

وأضاف أن المؤتمر يأتي في مرحلة أصبحت فيها علوم الحاسوب والمعلوماتية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني، من أبرز محركات التنمية والابتكار، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتعزيز الشراكات الأكاديمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



الدكتور موسى الأخرس يستعرض دور IEEE في دعم الباحثين والتعاون العلمي

واستعرض رئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الأردن الدكتور موسى الأخرس دور الجمعية وأهميتها بوصفها إحدى المؤسسات المهنية والعلمية العالمية المعنية بتطوير المعرفة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى دورها في دعم الباحثين والمهندسين وتعزيز التعاون العلمي والمهني.

وتطرق الأخرس إلى ما توفره IEEE من منصات لنشر الأبحاث وتبادل الخبرات، وأهمية فروعها وشبكاتها الدولية في ربط الباحثين والخبراء والمؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية حول العالم.

ويتولى الدكتور محمد مرعي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة صبا شنك عميد البحث العلمي رئاسة المؤتمر ممثلين عن الجامعة العربية الأمريكية، والدكتور رامي سحويل عميد كلية علوم الحاسوب والمعلوماتية، والدكتور محمد شهاب القائم بأعمال عميد البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور عمر الطراونة محرر المؤتمر من قسم هندسة البرمجيات رئاسة المؤتمر ممثلين عن جامعة عمان العربية.



273بحثًا ومشاركة دولية واسعة

وشهد المؤتمر مشاركة بحثية دولية واسعة، إذ استقبل 553 بحثا علميا من مختلف أنحاء العالم خضعت لعمليات التقييم والتحكيم العلمي، وقُبل منها 273 بحثًا، بما يعكس حجم الإقبال والمنافسة العلمية بين الأبحاث المقدمة.

وشارك في المؤتمر باحثون وأكاديميون من فلسطين والأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومصر والعراق والكويت وتركيا وماليزيا والهند وإندونيسيا والبرازيل ونيجيريا وبنغلادش وباكستان وليبيا ولبنان، إلى جانب دول أخرى، ما يمنح المؤتمر بعدًا دوليًا واسعًا ويعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات.

وتضمن البرنامج العلمي سلسلة من الجلسات التي ناقشت أحدث التوجهات في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي والعميق، والنماذج اللغوية الكبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي والقابل للتفسير، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية والطرفية، وإنترنت الأشياء، والرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور الطبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والأنظمة متعددة الوكلاء، والتعلم الاتحادي، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، والحوسبة الكمومية والأنظمة الذكية.

كما تتناول الأبحاث تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الطب وتشخيص الأمراض وتحليل الصور الطبية، والتعليم، والأمن السيبراني، وتحليل النصوص واللغة العربية، والطاقة والاستدامة، والخدمات الحكومية، والقطاع المالي والمصرفي، والزراعة الذكية، والمدن والبنى التحتية الذكية.



نشر دولي للأبحاث

ومن المقرر أن تُنشر الأبحاث المقبولة والمقدمة وفق متطلبات المؤتمر ضمن وقائع مؤتمراتIEEE ، وأن تتاح عبر مكتبة Xplore IEEE الرقمية، وفق السياسات ومتطلبات النشر المعتمدة.

ويشكل المؤتمر محطة مهمة في مسار التعاون بين الجامعة العربية الأمريكية وجامعة عمّان العربية، وفرصة لتوسيع العلاقات البحثية والأكاديمية وربط الباحثين والطلبة والخبراء الفلسطينيين والأردنيين بنظرائهم من مختلف دول العالم.

وتؤكد مشاركة الجامعة العربية الأمريكية في تنظيم المؤتمر توجهها نحو تعزيز حضورها في البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير شراكات أكاديمية تتجاوز تنظيم الفعاليات العلمية إلى بناء مشاريع وبرامج بحثية مستدامة، بما يعزز دور الجامعة في إنتاج المعرفة ومواكبة التحولات العالمية في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.

كما يجسد المؤتمر نموذجًا للتعاون الأكاديمي والعلمي الفلسطيني–الأردني، ويؤكد قدرة الشراكات بين الجامعات والمؤسسات العلمية على توفير منصات دولية تجمع الباحثين والخبراء، وتحول اللقاءات العلمية إلى فرص للتعاون وإنتاج المعرفة وبناء مشاريع ذات أثر علمي ومجتمعي