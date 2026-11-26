وطن للأنباء: اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، الدكتور خالد أبو ندى، وزوجته، جراء قصف استهدف شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء الغارة التي استهدفت شقة سكنية غرب دير البلح، فيما أكدت مصادر محلية أن الشهيدين هما وكيل وزارة التربية والتعليم خالد أبو ندى وزوجته.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن استهداف قيادي بارز في حركة حماس، فيما ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن المستهدف هو خالد أبو ندى.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,746 شهيدا و176,234 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بلغت 1,679 شهيدا، إضافة إلى 6,100 مصاب، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 851 جثمانا.