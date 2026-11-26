وطن للأنباء: أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن وقوع انفجار ناجم عن مقذوف مجهول بالقرب من ناقلة نفط على بعد 50 ميلا بحريا غرب دبي في الإمارات، في تطور يأتي عقب إعلان إيران تعرض ناقلتي نفط لانفجار واشتعال النيران إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وقالت الهيئة إن ربان الناقلة أبلغ عن وقوع الانفجار بالقرب من السفينة، مؤكدة عدم تعرضها لأي أضرار، وعدم تسجيل تأثير بيئي للحادث، فيما لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى.

وكانت إيران أعلنت، الأربعاء، تعرض ناقلتي نفط لانفجار واندلاع النيران فيهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، أثناء محاولتهما عبور مسار بحري وصفته طهران بأنه غير مصرح باستخدامه.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالة "فارس" شبه الرسمية، بيانا عن الجيش الإيراني أفاد باصطدام ناقلة نفط بلغم بحري واندلاع حريق فيها داخل منطقة وصفها بأنها "محظورة" في المضيق.

وفي بيان منفصل، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية، ما أدى إلى انفجارهما واندلاع النيران فيهما، موضحة أن السفينتين حاولتا عبور المضيق عبر مسار غير مصرح باستخدامه.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق هرمز والمياه المحيطة به، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.