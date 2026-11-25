وطن للأنباء: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستهداف الإسرائيلي المتكرر والممنهج لمسؤولي وأفراد أجهزة الأمن الداخلي والشرطة في قطاع غزة، بما في ذلك اغتيالهم وقصف مراكز الشرطة والنقاط الأمنية أثناء تأدية مهامهم، محذراً من أن هذه الهجمات تستهدف تفكيك المؤسسات المدنية وتقويض منظومة الأمن الداخلي، بما يكرّس حالة الفوضى والفلتان الأمني ويدفع القطاع نحو بيئة غير قابلة للعيش.

وقال المركز، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن تكرار هذه الهجمات يعكس سياسة متعمدة تستهدف تقويض المؤسسات القادرة على حفظ النظام العام وحماية السكان، وتهيئة الفراغ الأمني لانتشار "المليشيات المسلحة" التابعة للاحتلال، وحرمان المدنيين من الأمن والحماية.

وأشار إلى أن ثلاثة استهدافات إسرائيلية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أسفرت عن استشهاد ثمانية مواطنين، بينهم أربعة من أفراد الأجهزة الأمنية والشرطة، من ضمنهم مدير عام جهاز الأمن الداخلي، إلى جانب ضابط كبير في الجهاز وزوجته وطفلتيه.

وأوضح المركز أن طائرات الاحتلال قصفت، قرابة الساعة 02:50 فجر الأربعاء، شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مدير الأمن الداخلي في شمال غزة، العقيد محمد ماجد أبو العوف (47 عاماً)، وزوجته نورة عزات أبو العوف (41 عاماً)، وابنتيهما يسرى (15 عاماً) وجنى (12 عاماً).

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت، قرابة الساعة 12:45 ظهر الثلاثاء، العميد نعيم محمد أبو نحل (50 عاماً)، مدير عام جهاز الأمن الداخلي، بصاروخ أثناء وجوده بالقرب من مقر قصر الحاكم غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وفي استهداف آخر، قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، قرابة الساعة 12:52 من ظهر الثلاثاء، نقطة للشرطة في منطقة شارع خمسة شمال غرب مواصي خان يونس، بصاروخين، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم اثنان من أفراد الشرطة كانا يؤديان عملهما، وهما وجدي سامي أبو صلاح (33 عاماً)، وأكرم صبحي أبو اطعيمة (23 عاماً)، إضافة إلى بشار محمد أبو لولو (20 عاماً)، وإصابة أربعة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأكد المركز أن استهداف أفراد الشرطة ومراكزها لا يقتصر أثره على قتل العاملين فيها وتعطيل مهامهم، بل يمتد إلى إضعاف سلطة القانون وتقويض السلم الأهلي، وترك المدنيين دون مؤسسات تتولى حمايتهم وتنظيم شؤونهم اليومية، الأمر الذي يفتح المجال أمام "المليشيات المسلحة" لفرض نفوذها وتعريض حياة السكان وممتلكاتهم للخطر.

ولفت إلى أن ذلك تجلى فجر الأربعاء، عندما اقتحمت "مليشيات مسلحة"، بحماية من طائرات الاحتلال، خيام النازحين جنوب خان يونس، ونكلت بالمواطنين واحتجزت 20 منهم قبل الإفراج عنهم، مع الإبقاء على أحدهم قيد الاحتجاز، مشيراً إلى تكرار مثل هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر المركز أن إضعاف منظومة الأمن الداخلي، بالتوازي مع تدمير المنازل والمنشآت المدنية ومصادر الخدمات الأساسية، يأتي في سياق سياسة أوسع تستهدف تدمير مقومات استمرار الحياة في قطاع غزة، محذراً من أن تفكيك المؤسسات المدنية وإشاعة الفوضى وحرمان السكان من الحماية يدفع نحو انهيار المجتمع ويجعل تلبية احتياجاته الأساسية أمراً متعذراً.

وشدد على أن الشرطة جهاز مدني يتولى مهام إنفاذ القانون وحفظ النظام العام، ومكافحة الجرائم والمخدرات والسرقات والعنف الداخلي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم المرور ومراقبة الأسواق والأسعار، والتعامل مع النزاعات والمخالفات اليومية، مؤكداً أن استهدافها يحرم السكان من خدمات الحماية المدنية ويعمّق انهيار النظام الاجتماعي.

وفي السياق القانوني، أوضح المركز أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية لأفراد الشرطة باعتبارهم مدنيين، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، وأن مهام إنفاذ القانون وحفظ النظام العام لا تشكل بحد ذاتها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية.

وأضاف أن مراكز الشرطة والمنشآت المخصصة حصراً للمهام المدنية تتمتع بالحماية المقررة للأعيان المدنية، وفقاً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة السابعة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، مشيراً إلى أن استهدافها لا يجوز إلا إذا استوفت المعايير القانونية للهدف العسكري، مع الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وأشار المركز إلى بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في 3 حزيران/يونيو 2026، والذي أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على أفراد الشرطة في غزة، وأكد تمتعهم بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

ووفق البيان الأممي، رُصدت 12 هجمة على الشرطة منذ كانون الثاني/يناير 2026 وحتى تاريخ صدوره، أسفرت عن استشهاد 53 شخصاً، بينهم 35 من أفراد الشرطة، إضافة إلى خمسة أطفال وامرأة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف عمليات القتل والاغتيال والاستهداف الممنهج لأفراد الأجهزة الأمنية والشرطة والمدنيين في قطاع غزة، والعمل على حماية المؤسسات المدنية ومنظومة الأمن الداخلي من الاستهداف والتدمير.

كما دعا إلى ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة وملاحقة المسؤولين عنها، واتخاذ تدابير عملية تحول دون استمرار الفراغ الأمني وإشاعة الفوضى، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في الحياة والأمن والعيش بكرامة.