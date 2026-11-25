وطن للأنباء: أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، برضوض وكدمات، جراء تعرضهم للضرب والتنكيل خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خلة الراهب" شرق بلدة بني نعيم، وداهمت عددا من منازل المواطنين التي تعود لعائلة حميدات، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب ونكلت بهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة، برضوض وكدمات، جرى علاجهم ميدانيا.

كما قامت قوات الاحتلال بتحطيم زجاج ونوافذ مركبتين تعودان للأهالي في المنطقة.