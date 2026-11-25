وطن للأنباء: توفي 30 شخصًا وأصيب 15 آخرين، جراء حريق هائل اندلع إثر حادث مركبة نقل محمّلة بمواد بترولية في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة المصرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن الحريق اندلع أعلى نفق "10" بحي الوراق في منطقة إمبابة، مشيرةً إلى أن الحصيلة المعلنة أولية، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث.

وأضافت أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث.

وفي إطار الاستجابة الطارئة، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، للمشاركة في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين، فيما يتابع وزير الصحة خالد عبد الغفار تطورات الوضع الصحي للمصابين.

وبحسب المعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني، فإن الحادث وقع إثر اختلال عجلة القيادة في مركبة نقل المواد البترولية واصطدامها بحاجز خرساني، ما أدى إلى انفجار حمولتها وامتداد النيران إلى سيارات أخرى كانت في محيط الموقع.

وأفادت التقارير أن قوات الحماية المدنية تدخلت لإخماد الحريق وتأمين المنطقة، فيما باشرت الجهات المختصة فحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته وحصر الخسائر.