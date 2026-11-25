-العويوي: القرار بقانون يهدف إلى تعزيز المصالحة المجتمعية وتخفيف العبء عن المحاكم

-العفو ينهي الدعاوى الجزائية ويسقط العقوبات الأصلية والفرعية وفق شروط محددة

-استثناء جرائم القتل قصدا والاغتصاب والفساد وغسل الأموال وأمن الدولة

-اشتراط إسقاط الحق الشخصي في جرائم محددة لشمولها بالعفو

-العفو لا يمس الحقوق المدنية للمتضررين ويتيح لهم المطالبة بالتعويض

-الإفراج عن الموقوفين والمحكومين المشمولين بالعفو وفق أحكام القرار بقانون

وطن للأنباء: قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عبد الغني العويوي، إن قرار بقانون بشأن العفو العام، الذي أصدره الرئيس ، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، يعد الأول من نوعه منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشمل، وفق الشروط والاستثناءات الواردة فيه، الجنايات والجنح والمخالفات التي وقعت في المحافظات الشمالية قبل الأول من كانون الثاني 2026.

وأضاف العويوي إلى أن صدور هذا القرار بقانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية مر بها شعبنا، بدءا من تداعيات جائحة كورونا، وصولا إلى العدوان على قطاع غزة وما رافقه من إغلاقات وقيود على التنقل، أثرت في حياة المواطنين وأرزاقهم وقدرتهم على الوصول إلى المحاكم.

وأوضح أن من أهداف العفو العام إتاحة الفرصة لتسوية نزاعات طال أمدها، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتمكين الأشخاص المشمولين بالعفو من استئناف حياتهم وأعمالهم، إلى جانب تخفيف العبء عن المحاكم والنيابة العامة، بما يتيح مساحة أكبر للتعامل مع الجرائم الأكثر خطورة، والفصل في القضايا التي ينتظر أصحابها الإنصاف.

وبيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى أن العفو يسري على الجرائم المشمولة به في جميع مراحل الدعوى الجزائية، ويترتب عليه انتهاء الدعوى الجزائية، وزوال الصفة الجرمية عن الفعل المشمول بالعفو، وسقوط العقوبات الأصلية والفرعية، بما فيها الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية التي لم يتم تحصيلها.

ولفت إلى أن القرار بقانون استثنى جرائم محددة، من بينها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والقتل قصدا، والاغتصاب، والفساد، وغسل الأموال، فيما اشترط لشمول جرائم أخرى، منها التسبب بالوفاة في حادث طريق، إسقاط الحق الشخصي.

وقال إنه في بعض الحالات التي حددها القانون، يتطلب شمول الجريمة إسقاط الحق الشخصي ومضي أكثر من عشر سنوات على ارتكابها.

وأكد العويوي أن إسقاط الحق الشخصي، في الحالات التي يشترطه فيها القانون، يعود إلى صاحب الحق، الذي يملك التمسك بحقه أو إسقاطه بإرادته الحرة وفق الأصول القانونية، مشددا على احترام قراره في الحالتين.

وفيما يتعلق بحقوق المتضررين، أكد أن العفو العام لا يمس حقوقهم المدنية، إذ يحق للمتضرر، وفق المادة (3) من القرار بقانون، المطالبة برد المضبوطات، وإقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه، بما فيها التعويض، وتنفيذ الحكم المدني الصادر لصالحه. كما تبقى أحكام المصادرة والمسؤولية الإدارية أو التأديبية للموظف خاضعة للتشريعات النافذة.

وقال إنه عند نفاذ القرار بقانون، تتولى المحاكم المختصة والنيابة العامة تطبيق أحكامه من تلقاء نفسها، كل ضمن اختصاصه، متى توافرت شروط العفو، مضيفا أن النيابة العامة تحفظ الدعوى المشمولة بالعفو إذا كانت لا تزال قيد التحقيق، فيما تقرر المحكمة انقضاء الدعوى المنظورة أمامها عند تحقق شروط العفو. كما يُفرج فورا عن الموقوف على ذمة الدعوى المشمولة، ما لم يكن موقوفا لسبب آخر، وتتولى النيابة العامة إجراءات الإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام قطعية في القضايا التي يشملها العفو.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن العفو العام لا يتعارض مع حق المتضرر في الإنصاف وجبر الضرر، ولا مع صون كرامة الإنسان، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن من أدين يبقى إنسانا له الحق في فرصة جديدة لبناء حياته من خلال العمل وتحمل مسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه.

وأكد أن الأثر الحقيقي للعفو لا يقتصر على إنهاء الإجراءات القانونية في القضايا المشمولة، بل يمتد إلى تعزيز فرص التعافي المجتمعي، وإتاحة المجال أمام من يشملهم العفو للعودة إلى الحياة والعمل، في إطار احترام القانون والحقوق والمسؤوليات.