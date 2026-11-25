وطن للأنباء: تتداخل حسابات الحرب على إيران مع معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، في ظل مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف المواجهة العسكرية، وتحفظات قيادة الجيش على توقيتها، والانقسام بشأن طبيعة التهديدات الإيرانية ومدى إلحاحها.

وبينما يحتفظ نتنياهو بصلاحياته رئيسا لحكومة انتقالية، يمتلك غادي آيزنكوت تفويض تشكيل الحكومة المقبلة، في حين تتعاظم قدرة المعارضة على ممارسة الرقابة البرلمانية على قرارات المستوى السياسي.

وتكشف التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن تطوير إيران قدرات كيميائية، والتحركات المكثفة لرئيس الموساد رومان غوفمان في واشنطن، عن تعدد مراكز التأثير في قرار الحرب، وتباين الحسابات السياسية والأمنية والقانونية التي تحكم اتخاذه.

سلطة إعلان الحرب

تحدد المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية الجهة المخولة باتخاذ قرار الحرب، إذ تشترط صدور قرار حكومي للشروع فيها، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل بدرجة تقارب اليقين أن تؤدي إلى اندلاعها.

ويجيز القانون تفويض هذه الصلاحية للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، إذا رأى رئيس الوزراء ضرورة ذلك لاعتبارات أمنية أو دبلوماسية أو متعلقة بالسرية.

وفي 17 يوليو/تموز 2018، أقر الكنيست بأغلبية 77 عضوا مقابل 16 تعديلا ألغى إمكانية انفراد رئيس الوزراء ووزير الدفاع باتخاذ قرار الحرب في ظروف استثنائية.

وقال عضو الكنيست آنذاك عوفر شيلح -وفق الموقع الرسمي للكنيست-: إنه لا يمكن وضع قرار مصيري كهذا بيد شخص واحد دون التشاور مع أعضاء المجلس الوزاري.

ويضم الكابينت -وفق الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية- الوزراء المسؤولين عن الحقائب السيادية، ويتولى مجلس الأمن القومي تنسيق أعماله، بينما تقدم الأجهزة الأمنية تقديراتها وتوصياتها دون امتلاك صلاحية مستقلة لإعلان الحرب.

وبذلك يمتلك نتنياهو سلطة المبادرة والدعوة للاجتماع والتأثير في القرار، لكن إقراره يبقى مسؤولية جماعية.

قيود الحكومة الانتقالية

تكتسب الطبيعة الانتقالية لحكومة نتنياهو أهمية خاصة في تحديد شرعية أي مواجهة جديدة مع إيران، إذ تتسع صلاحيات الحكومة لمواجهة الأخطار المباشرة، وتتقلص مساحة حريتها إزاء القرارات الإستراتيجية القابلة للتأجيل.

وأوضح الباحثون: أمير فوكس وموران كاندلشتاين هاينه وعوفر كونيغ، المتخصصون في القانون والحكم، في دراسة نشرها معهد الديمقراطية الإسرائيلي يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن الحكومة الانتقالية تخضع لواجب ضبط النفس، بسبب تراجع شرعيتها الديمقراطية وضرورة عدم تقييد الحكومة المقبلة بقرارات بعيدة المدى.

ويؤكد الباحثون ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية المتعلقة باستخدام القوة والرقابة البرلمانية وإطلاع قادة المعارضة.

وفي السياق ذاته، استعرض الصحفي عيدان الكيفلار في موقع والا يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سوابق استخدام القوة خلال الحكومات الانتقالية برئاسة إيهود أولمرت ونتنياهو ويائير لبيد، مشيرا إلى اختلافها عن المبادرة بحرب إقليمية تستهدف تغيير النظام الإيراني.

وتكمن المعضلة القانونية في تحديد ما إذا كانت الحرب ضرورة أمنية عاجلة، أو خيارا سياسيا يمكن للحكومة المقبلة البتّ فيه.

نتنياهو ومعركة السلطة

يربط محللون إسرائيليون بين تصعيد نتنياهو خطابه بشأن إيران ومساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن استمرار قيادته، رغم تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

ويرى المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هارئيل، أن نتنياهو يوظف المعلومات الاستخباراتية بشأن البرنامج الكيميائي الإيراني على مستويين: إقناع ترمب بتجديد الحرب، والضغط داخليا لتشكيل حكومة وحدة برئاسته.

ويشير هارئيل إلى أن خبراء أمنيين يشككون في مدى إلحاح التهديد الكيميائي، ويُعدّون مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، والمقدر بنحو 440 كيلوغراما بنسبة تخصيب تبلغ 60%، التحدي الإستراتيجي الأبرز.

ويتقاطع هذا التقدير مع قراءة المراسل العسكري لصحيفة معاريف آفي أشكنازي، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الذي عَدّ خطاب نتنياهو جزءا من حملة لإثارة القلق العام بالتزامن مع محاولات آيزنكوت تشكيل الحكومة.

في المقابل، ينفي نتنياهو توظيف الاعتبارات الأمنية سياسيا، مؤكدا أن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق تاريخي يستوجب الوحدة.

الموساد يدفع للحرب

يبرز رئيس الموساد رومان غوفمان بوصفه أحد أبرز الداعمين لتسريع المواجهة العسكرية مع إيران، مستندا إلى معلومات استخباراتية بشأن جهودها لاستعادة قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة غير تقليدية.

وكشف المراسل الدبلوماسي للقناة 12 الإسرائيلية باراك رافيد، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن غوفمان التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، ضمن مساعي إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة التحرك.

وأكد المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشوع، أن غوفمان يدفع نحو تحرك سريع، بينما يرى مسؤولون في الجيش أن الوقت المتاح أوسع.

ويعكس موقف غوفمان توجها داخل الموساد يتجاوز إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى إسقاط النظام، وهو ما عبّر عنه رئيس الجهاز السابق ديفيد بارنيع، مطالبا بالتحرك في أسرع وقت تسمح فيه الظروف، وفق معاريف.

ويمتلك الموساد تأثيرا مهما في صياغة مسوّغات الحرب، لكنه لا يملك صلاحية إقرارها.

الجيش يضبط التوقيت

على خلاف اندفاع الموساد، يتبنّى رئيس الأركان إيال زامير موقفا أكثر تحفظا بشأن توقيت الحرب، دون استبعاد الحاجة إلى مواجهة إيران مستقبلا.

وكشف مراسلو القناة 13: أور هيلر ويوفال سيغيف وميخائيل شيمش، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن التقدير العسكري الذي عُرض على نتنياهو وآيزنكوت يؤيد المشاركة في مواجهة تقررها واشنطن، دون اعتبار الهجوم الإسرائيلي الفوري ضرورة ملحة.

وأوضح المراسل العسكري للقناة 12 نير دفوري، أن المؤسسة الأمنية لا ترى تهديدا وجوديا فوريا، وتُعدّ التحرك المنفرد خيارا أخيرا.

كما كشف المراسل السياسي للقناة ذاتها يارون أبراهام، أن الاستخبارات العسكرية حذّرت من تحول المواجهة إلى حرب متعددة الجبهات تشمل: لبنان وسوريا وغزة.

وتتصل تحفظات زامير كذلك بأعباء الاحتياط ونقص القوى البشرية، واستمرار انتشار الجيش على جبهات متعددة، بما يجعل تكلفة الحرب جزءا أساسيا من تقدير جدواها.

معركة التهديد الكيميائي

حاول كاتس تضييق مساحة الخلاف داخل المؤسسة الأمنية، مؤكدا وجود توافق بينه وبين نتنياهو وزامير بشأن ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة كيميائية.

لكن المحلل العسكري لموقع والا أمير بوخبوط، نقل عن كاتس إقراره بأن إيران لا تمتلك حاليا تلك الأسلحة، رغم اتهامه إياها بالسعي لتطويرها.

وفي اليوم نفسه، أوضح يارون أبراهام ونير دفوري -عبر القناة 12- أن التقديرات الاستخباراتية تتحدث عن مهلة تمتد لأشهر، وأن مسؤولين أمريكيين وخليجيين أبدوا شكوكهم في المعلومات الإسرائيلية ومدى كفايتها لتسويغ الحرب.

كما نقل المراسل الأمني لصحيفة يديعوت أحرونوت إليشع بن كيمون، عن كاتس تأكيده مسؤولية إسرائيل عن مواجهة الأخطار المباشرة، مع التشديد على أهمية التعاون الأمريكي.

وتتمحور الخلافات لذلك حول تعريف الخط الأحمر الفاصل بين تطوير القدرة العسكرية وامتلاكها وتحولها إلى تهديد وشيك، بينما تنفي طهران الاتهامات المتعلقة بتطوير أسلحة كيميائية.

المعارضة تقيد القرار

أدخل غادي آيزنكوت ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، الاعتبارات القانونية والرقابة البرلمانية في معادلة الحرب على إيران، وسط تباين مواقف المعارضة بشأن ضرورة التحرك العسكري وتوقيته.

وفي رسالة إلى نتنياهو، نشرتها القناة 13 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، طالب آيزنكوت الحكومة الانتقالية بضبط النفس وتجنب اتخاذ خطوات عسكرية خطيرة يمكن تأجيلها حتى تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، محذّرا من تداعيات إقحام اعتبارات خارجية في القرارات الأمنية.

وقال آيزنكوت: إن تفعيل الأجهزة الأمنية دون وجود تهديد مباشر وفوري قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين في مؤسسات الحكم"، داعيا نتنياهو إلى عدم وضع رؤساء الأجهزة الأمنية في مأزق دستوري.



من جانبه، عدّ ليبرمان -وفق تقرير إيتمار إيخنر وتل أموداي في يديعوت أحرونوت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي- أن إصدار أمر بهجوم منفرد في الظروف الراهنة غير قانوني بشكل واضح. ويكتسب موقفه أهمية لترؤسه لجنة الخارجية والأمن، التي تمتلك صلاحيات الرقابة والمساءلة دون حق نقض قرار الحرب.

في المقابل، كشف المحللان السياسيان للقناة 12 يارون أبراهام وعميت سيغال، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن نفتالي بينيت تعامل بجدية مع المعلومات الاستخباراتية بشأن إيران، دون حسم موقفه من ضرورة الهجوم الفوري، مما يعكس تباين حسابات المعارضة وانعكاساتها المحتملة على مفاوضات تشكيل الحكومة.

المفتاح بيد ترمب

ومع تعدد مراكز التأثير الإسرائيلية، يبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صاحب التأثير الخارجي الأوسع في تحديد توقيت الحرب المشتركة ونطاقها وأهدافها.

وصرح ترمب -وفق هآرتس- بأن إسقاط النظام الإيراني لم يكن هدفه، قائلا: "كل ما أريده هو ألا يمتلكوا أسلحة نووية".

وأشار إلى توفر التمويل للحرب حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، وإمكانية تقلص هامش تحركه العسكري مع الأغلبية الديمقراطية المرتقبة بمجلس النواب.

وتوضح المراسلة السياسية لصحيفة معاريف آنا بارسكي، أن واشنطن تدرس مواصلة الضغط الاقتصادي، وتولي أهمية لمخاطر التصعيد على دول الخليج وأسواق الطاقة.

كما أشار معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، في تقديره للفترة بين 15 و22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى تكلفة استمرار الاستنفار العسكري الأمريكي، بالتوازي مع جهود الوساطة القطرية.

وعزّز التحذير الأمني الأمريكي المحدّث، الذي أورده يواف إيتيل وعيدان الكيفلار في والا، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حضور الاعتبارات الإقليمية في الحسابات الأمريكية؛ حيث أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تحذيرا أمنيا محدّثا لمواطنيها في إسرائيل والشرق الأوسط في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 وحثّتهم على توخي المزيد من اليقظة، في ضوء التهديد بشن هجمات من الحوثيين المدعومين من إيران، والجهود الإيرانية لإلحاق الضرر بكبار المسؤولين والمنشآت الحكومية الأمريكية في المنطقة.

مسارات الحرب المحتملة

تتوزع الاحتمالات الآن بين مواجهة مشتركة تقررها واشنطن وتشارك فيها إسرائيل، وتحرك إسرائيلي منفرد يواجه اعتراضات أمنية وقانونية، وتأجيل الحرب لحين استكمال تشكيل الحكومة أو استنفاد المساعي الدبلوماسية.

ويبقى احتمال المبادرة الإيرانية بالهجوم عاملا قد يغيّر حسابات الأطراف، ويعزّز المسوغات الأمنية لتحرك الحكومة الانتقالية، مع بقاء الإجراءات القانونية واجبة التطبيق.

في الخلاصة: يمتلك نتنياهو مفتاح المبادرة السياسية، والكابينت صلاحية إقرار الحرب، بينما تؤثر المؤسسة الأمنية في تحديد ضرورتها وتوقيتها، وتملك المعارضة أدوات الرقابة والمساءلة، في حين يحتفظ ترمب بقدرة حاسمة على تحديد إمكانية خوض مواجهة عسكرية مشتركة.

وتبقى المسألة الجوهرية هي مدى تحول التهديد الإيراني إلى ضرورة أمنية عاجلة، تتجاوز الخلافات السياسية وحسابات تشكيل الحكومة.



المصدر: الجزيرة