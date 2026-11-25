كتب يوسف شرقاوي: يبدو أن تأثير نتنياهو على حسابات معسكر التغيير الإسرائيلي، وضع آيزنكوت أمام اختبار سياسي صعب في تشكيل حكومة جديدة، ليس فقط من حيث القدرة على تجميع أغلبية برلمانية، وإنما من حيث الاستعداد للاعتراف بحقيقة سياسية وديموغرافية لا يمكن القفز عنها: خمس سكان البلاد، والكتلة البرلمانية الثالثة في الكنيست.

فاستبعاد المواطنين العرب من معادلة الحكم، رغم ثقلهم السكاني والبرلماني، يطرح سؤالاً جوهرياً حول حدود الديمقراطية الإسرائيلية، وحول قدرة معسكر التغيير على إحداث تغيير حقيقي، إذا ظل أسير المحظورات التي رسّخها معسكر نتنياهو.

فهل يمتلك آيزنكوت الجرأة السياسية لإقناع معسكره بالاقتداء بتجربة رابين، والتعامل مع الكتلة العربية باعتبارها شريكاً سياسياً وبرلمانياً؟ أم يختار تفويت الفرصة، ويترك نتنياهو يواصل التأثير في حسابات خصومه، حتى من خارج معسكره؟

فالسياسة ليست جرأة مجردة، ولا دهاءً بلا شجاعة؛ إنها القدرة على الجمع بين الاثنين، لأن الجرأة من دون دهاء قد تتحول إلى مغامرة، والدهاء من دون جرأة، ينم عن عجز وقصور في الاستنتاج وتقدير الموقف.

نتنياهو يراهن على الوقت، لأن الوقت كفيل بتفكيك معسكر التغيير، وما تجميد يئير غولاني اتصاله مع معسكر التغيير، إلا البداية