وطن للأنباء: اتهم البيت الأبيض 12 قرصانا إلكترونيا وعناصر أمن صينيين بالضلوع في هجمات سيبرانية استهدفت وكالات أمريكية حساسة، بالتزامن مع إعلان حزمة إجراءات لتعزيز الأمن السيبراني، تشمل فرض عقوبات على أربع كيانات، وحظر استيراد أجهزة توجيه الإنترنت الأجنبية، بدعوى الحد من مخاطر التجسس والاختراق.

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة تتضمن تحديث منظومة الأمن السيبراني للأنظمة العسكرية والاستخباراتية والفيدرالية، للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما، إلى جانب تشكيل فريق خاص للتصدي للتهديدات السيبرانية الناشئة.

وتشمل الحزمة فرض عقوبات مالية على أربع كيانات تتهمها واشنطن بالتورط في هجمات باستخدام برامج الفدية، فضلا عن حظر استيراد أجهزة توجيه الإنترنت (الراوتر) الأجنبية، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تستهدف معالجة الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات التجسس الإلكتروني.

وفي السياق، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مبادرة جديدة للأمن السيبراني والقيادة الأمريكية، بالتوازي مع ترشيح وتعيين قيادات جديدة في المناصب المعنية بالأمن السيبراني.

وتأتي هذه الإجراءات عقب سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت قطاعات حيوية، بينها الطيران والمصارف والتكنولوجيا، إضافة إلى عمليات تسلل طالت شبكات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الزراعة الأمريكية.

ولم يصدر عن السلطات الصينية تعليق فوري على الاتهامات الأمريكية.