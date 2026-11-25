وطن للأنباء: أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا منشآت حيوية في العمق السعودي.

وأوضح سريع أنّ العملية الأولى استهدفت ميناء جدة وكانت الإصابة دقيقة، فيما استهدفت العملية الأخرى ميناء جيزان وكانت الإصابة مباشرة، مشيراً إلى أنّ العمليتين أسفرتا عن وقوع أضرار في المواقع المستهدفة.

كما شدّد سريع على أنّ القوات المسلحة تؤكد للسعودية أنها لن تتردّد في الردّ المباشر والفوري على أيّ عدوان يستهدف ميناء الحديدة، مؤكداً الاستمرار في تثبيت معادلات الردع مهما كانت النتائج والعواقب.

كما أكّد العميد سريع مواصلة العمليات العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التحشيدات التابعة للسعودية وضباطها، وذلك حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على اليمن.

وكان سريع قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين رداً على العدوان السعودي وجرائمه، حيث استهدفت الأولى مصفاة رأس تنورة، فيما استهدفت العملية الثانية المركز المالي في الرياض على ثلاث مراحل، وحقّقت إصابات دقيقة وخلّفت أضراراً كبيرة.

وتشنّ القوات السعودية بشكل يومي عشرات الغارات الجوية على العديد من المحافظات اليمنية، مستهدفةً الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية في البلاد.