وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو خلال ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، ومعتدلا في بقية المناطق.

ويوم غد الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.