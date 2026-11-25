- قاسم يؤكد أن المقاومة تسدّ عجز الدولة في مواجهة العدوان، ويحذر من تداعيات الخضوع للإملاءات الأميركية

- قاسم ينتقد خطاب الرئيس اللبناني ويتهم واشنطن بالضغط لتقديم تنازلات للاحتلال.

- المقاومة تسدّ عجز الدولة.. والسيادة تبدأ بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي.

-قاسم يحذر من الوصاية الأميركية ويؤكد التمسك بالوحدة الوطنية.

وطن للأنباء: أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن العدوان الإسرائيلي والضغوط الأميركية يمثلان الخطر الأساسي على لبنان، مشدداً على أن السيادة لا تتحقق من دون تحرير كامل الأراضي اللبنانية، وأن الاستقلال لا يمكن أن يجتمع مع التبعية والوصاية الخارجية.

وقال قاسم، في كلمة له اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية ساوى في خطاب الاستقلال بين العدوان الإسرائيلي والأميركي وبين المقاومة اللبنانية، معتبراً أن مساواة المحتل الذي يعتدي ويدمر بالمقاومة التي تتحمل التضحيات من أجل حماية لبنان أمر يثير الانقسام بين اللبنانيين.

واتهم الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على السلطة اللبنانية لدفعها إلى تقديم تنازلات لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من أن الخضوع لإملاءات السفير الأميركي وبعض الأطراف الإقليمية يقود إلى تفتيت لبنان وتخريبه.

ووصف قاسم المقاومة بأنها "شرعية ووطنية"، وقال إنها تسدّ ثغرة كبيرة ناجمة عن عجز الدولة والجيش عن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً أنه لا يجوز الافتراء عليها أو تحميلها مسؤولية إخفاق السلطة في حماية السيادة اللبنانية.

وأضاف أن من غير المفهوم انخراط قوى سياسية أساسية في خطوات تخدم المشروع الإسرائيلي، منتقداً ما وصفه بالتنازلات التي يقدمها العهد، ولا سيما اتفاق الإطار الذي قال إنه جرّد لبنان من حقوقه ومنح الاحتلال ما يريد.

وحدد قاسم خمسة شروط لتحقيق السيادة اللبنانية، تشمل وقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني، والإفراج عن الأسرى، وإعادة إعمار القرى المدمرة، وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وفي السياق الداخلي، أكد أن باب التفاهم لا يزال مفتوحاً، مشدداً على دعم الجيش اللبناني والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والاستعداد لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وطالب بالإفراج عن خمسة شبان من البترون، قائلاً إنهم غير مدانين، كما أكد أن الشبان الذين أوقفوا في ضهر البيدر ينتمون إلى المقاومة، وأن نشاطهم كان في إطار تجهيزها.

وختم قاسم بالتأكيد أن الحزب لن يسمح بتحقيق المشروع الإسرائيلي، محذراً من أن للصبر على الظلم حدوداً، ومشدداً على الاستعداد لتقديم التضحيات دفاعاً عن لبنان ووجوده وحقوقه.