وطن للأنباء: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت نحالين، وتمركزت في عدد من أحيائها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب مسجد الزاوية، أثناء تأدية المواطنين صلاة العشاء، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام وقنابل الصوت باتجاه المحال التجارية في البلدة، ما تسبب في حالة من التوتر بين المواطنين.