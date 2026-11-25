وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من المواطنين، بينهم أب ونجله، خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم، تخلله دهم منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، والاعتداء على عدد من العمال واحتجاز آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، وجابت شوارعها وأحياءها، وداهمت منازل المواطنين، حيث أجرت عمليات تفتيش داخلها وألحقت أضرارا بمحتوياتها، كما احتجزت أصحابها وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصطفى بركات ونجله قيس، إلى جانب عدد من المواطنين، عقب ملاحقة مجموعة من العمال أثناء وجودهم داخل إحدى العمارات، والاعتداء عليهم بالضرب قبل اقتيادهم.

وتسبب الاقتحام في احتجاز عدد من الطلبة داخل مدارسهم، وتعذر عليهم مغادرتها والعودة إلى منازلهم، قبل أن يتمكنوا لاحقا من الخروج.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام البلدة، وسط انتشار آلياتها في عدد من أحيائها.

وتتعرض بلدات وقرى محافظة طولكرم لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها واعتقال شبان، إلى جانب احتجاز السكان وإخضاعهم للتحقيق الميداني، في إطار تصعيد متواصل للعمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.