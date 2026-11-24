وطن للأنباء: أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، مقتل 5 عسكريين إثر تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات الجوية خلال رحلة تدريبية في ولاية أسكي شهير وسط البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العسكريين كانوا على متن المروحية عندما تحطمت أثناء تنفيذ المهمة التدريبية، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والقوات المسلحة والشعب التركي.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق تحطم مروحية من طراز "AS-532"، عقب إقلاعها من ولاية أسكي شهير لتنفيذ مهمة تدريبية.

ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين؛ إذ أعلنت الوزارة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقتل 4 عسكريين في تحطم مروحية شرقي البلاد، في حادثة ما زالت أسبابها قيد التحقيق.