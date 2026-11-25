رام الله – وطن للأنباء: قالت منظمة العفو الدولية إن إسرائيل تواصل إلحاق أضرار متعمدة ومتراكمة بالنساء والفتيات في قطاع غزة، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وتشمل القتل والإصابة والتهجير القسري والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته الأربعاء بعنوان "تدمير مقوّمات الحياة: النساء والفتيات والأبعاد الجندرية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، أن هذه الانتهاكات استمرت رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، موثقة ممارسات ارتكبها جيش الاحتلال خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وبحسب التقرير، لم تقتصر آثار الإبادة على القتل والإصابات والنزوح، بل امتدت إلى حرمان النساء والفتيات من مقوّمات الحياة الأساسية، وتقويض قدرتهن على اتخاذ قرارات تتعلق بالحمل والولادة والصحة الإنجابية، ما دفعهن إلى مواجهة ظروف قاسية من أجل البقاء، وسط الحزن والصدمات النفسية وفقدان أفراد الأسرة.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن التقرير يكشف أبعادا جندرية عميقة للإبادة الجماعية، ويوثق الأضرار التي لحقت بالنساء والفتيات، مشيرة إلى أن الهجمات طالت مختلف جوانب حياتهن، من القتل والتهجير والتجويع إلى الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية.

وأضافت كالامار أن الأضرار تفاقمت بفعل أشكال التمييز القائمة أصلا، والأعباء غير المتناسبة الملقاة على عاتق النساء في رعاية أسرهن، إلى جانب عدم تلبية احتياجاتهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، داعية الدول إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لتفكيك المنظومات التي تتيح للاحتلال مواصلة احتلاله غير المشروع ونظام الفصل العنصري.

تدابير تحول دون الإنجاب

وفي جانب الصحة الإنجابية، قدم التقرير أدلة على فرض الاحتلال تدابير أدت، ولا تزال تؤدي، إلى الحيلولة دون إنجاب الأطفال بين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت المنظمة إلى التحقيق في ارتكاب الاحتلال فعلا من أفعال الإبادة الجماعية يتمثل في فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، وهو فعل تحظره الفقرة (د) من المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

واستند التقرير إلى 228 مقابلة أُجريت بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2026، مع نساء وفتيات وعاملين في القطاع الصحي وموظفين في منظمات غير حكومية وهيئات الأمم المتحدة وشهود عيان، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو موثقة وسجلات طبية وصور أقمار صناعية وأبحاث فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

22 ألف امرأة وفتاة بين ضحايا الإبادة

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة النساء والفتيات الفلسطينيات بأعداد غير مسبوقة مقارنة بالنزاعات المسلحة التي شهدها القرن الحادي والعشرون.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة التي استند إليها التقرير، بلغ عدد النساء والفتيات اللواتي قُتلن 22,331، من أصل 74,237 فلسطينيا قُتلوا خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026، بنسبة بلغت 30.1% من إجمالي الضحايا.

وبلغ المعدل اليومي لضحايا الهجمات الإسرائيلية من النساء والفتيات نحو 30 ضحية خلال العامين الأولين من الإبادة الجماعية.

ولفت التقرير إلى أن نساء في مختلف أنحاء القطاع ما زلن يعشن تحت تهديد مستمر بالموت، لا سيما في المناطق القريبة مما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث يشن جيش الاحتلال هجمات بالطائرات المسيّرة ويطلق الرصاص الحي على المدنيين لمنعهم من الوصول إلى تلك المناطق.

ولم تتوقف معاناة النساء عند التعرض المباشر للهجمات، بل امتدت إلى فقدان الأحباء وتحمل أعباء إضافية في رعاية أفراد الأسرة وإعالتهم، فيما واجهت كثيرات تجارب الحمل والولادة والأمومة في ظل الفقدان والصدمات النفسية والتهجير القسري والقصف المتواصل.

ولادة تحت إطلاق النار وحرمان من الرعاية الصحية

وفي ما يتعلق بصحة النساء الحوامل والوالدات، وثّق التقرير إجبار نساء حوامل وأخريات في مرحلة التعافي بعد الولادة، بمن فيهن من يعانين مضاعفات صحية أو يواجهن مخاطر حدوثها، على الفرار مرارا أو الامتثال لأوامر الإخلاء، خلال فترات الحصار الإسرائيلي للمستشفيات، خصوصا أواخر عام 2023 وخلال عام 2024، ما حرمهن من الرعاية الصحية الضرورية.

كما وثّق شهادات لنساء أُجبرن على الولادة في ظروف بالغة القسوة، بينها تعرضهن لإطلاق النار أثناء الولادة أو خلال فترة التعافي منها.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات على مستشفى الشفاء وحصاره في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أسهما في وفاة ثمانية أطفال خدّج، وحرمان 31 طفلا آخر من العلاج المنقذ للحياة، فضلا عن فصلهم عن أمهاتهم.