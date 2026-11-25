وطن للأنباء: استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة.

وقال مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن 4 شهداء وعددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم إصابات وصفت بالحرجة، جراء استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية في محيط منطقة المؤون، بالقرب من مخازن تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء الأربعة من عائلة واحدة نزحت من شمال قطاع غزة وهم: محمد ماجد أبو العوف (48 عامًا)، وزوجته نورة عزات أبو العوف (42 عامًا)، وطفلتيهما يسرى (15 عامًا) وجنى (13 عامًا).

وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف وسكانا محليين نقلوا المصابين إلى المستشفى عقب القصف، الذي ألحق دمارا واسعا بالشقة المستهدفة والمباني المحيطة بها.

وفي السياق، وأصيبت فتاة، صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاق نار استهدف مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بأنه منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استشهد 22 فلسطينيًا؛ بينهم 12 طفلًا، بخروقات وانتهاكات إسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار

وأسفرت غارات الاحتلال أمس الثلاثاء، عن استشهاد 9 مواطنن في مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 74,746 شهيدا و176,234 مصابا.