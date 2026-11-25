وطن للأنباء: أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني، تعرض ناقلتي نفط لانفجار وحريق في غرفة المحركات، فجر اليوم الأربعاء، إثر اصطدامهما بألغام بحرية قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لمضيق هرمز.

وقالت القوة البحرية في بيان، إن الناقلتين حاولتا العبور خلسة عبر ما وصفته بـ"المسار المزيّف" لمضيق هرمز، مشيرة إلى أن الألغام البحرية حالت دون مرورهما، وأدت إلى وقوع انفجار وحريق كبيرين.

وحذرت بحرية الحرس الثوري أطقم السفن التي توقف تشغيل أنظمة الملاحة وتحديد المواقع من مغبة ذلك، داعية إياها إلى توخي الحذر وعدم تصديق أكاذيب السلطات الأميركية لأنها ستقودهم إلى انفجار وحريق الألغام البحرية