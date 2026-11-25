وطن للأنباء: طالب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيان، جين شاهين وبراين شاتز، إدارة الرئيس دونالد ترمب للغضط على الحكومة الإسرائيلية لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء الشتوية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع خلال شهر تشرين أول/ نوفمبر الجاري.

واشارا في رسالة وجّهاها إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتاريخ 23 نوفمبر 2026، إلى أن الأمطار تسببت في غمر أكثر من 70 ألف خيمة بمياه الفيضانات، وأسفرت عن وفاة أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال.

ودعا شاتز وشاهين الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل من أجل السماح الفوري بإدخال الخيام والبطانيات والأغطية البلاستيكية ومستلزمات الشتاء، وتسريع دخول الشحنات التي حصلت بالفعل على الموافقات الإسرائيلية، إلى جانب إعادة تقييم القيود المفروضة على استخدام معابر إضافية لإدخال المساعدات.

وطالبا بوضع قائمة واضحة بالمواد الإنسانية الأساسية المستثناة من القيود المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتوفير آلية للاعتراض على قرارات منع إدخال المساعدات، فضلاً عن تمكين المنظمات الإنسانية الدولية ذات الخبرة من استئناف عملياتها في القطاع.

وأكد السيناتوران أن توفير المأوى وحماية الأطفال والعائلات من البرد والفيضانات يمثل ضرورة إنسانية عاجلة، مشيرين إلى أن إيصال المساعدات المنقذة للحياة يتوافق مع القيم والمصالح الأمريكية.

وطلبا من وزارة الخارجية تقديم رد بحلول 4 ديسمبر المقبل، يتضمن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.