وطن للأنباء: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن عمليات الهدم المتكررة في مسافر يطا جنوب الخليل تتجاوز إزالة المباني والمنشآت، لتستهدف تفكيك مقومات بقاء التجمعات الفلسطينية ودفع سكانها إلى الرحيل، عبر استهداف المساكن والكهوف والآبار والحظائر ومصادر الكهرباء، وتقييد وصول المياه والأعلاف والخدمات التعليمية.

وأضافت الهيئة، في قراءة لمعطياتها والتوثيق الأممي والحقوقي، أن النمط الأرجح يتمثل في استمرار التفريغ التدريجي للتجمعات السكانية تحت غطاء إجراءات التخطيط والتدريب العسكري، مع بقاء خطر التصعيد نحو إخلاء أوسع قائماً.

وأوضحت في بيانها اليوم الأربعاء، أن سجلها يوثق تكرار عمليات الهدم في خلة الضبع في ثمانية تواريخ مختلفة بين 10 شباط/فبراير 2025 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، شملت مساكن وكهوفاً وخياماً ومرافق للمياه والإنتاج، قبل أن تشهد المنطقة موجة هدم جديدة في 24 تشرين الثاني الجاري.

وأشارت إلى أن إعادة بناء المساكن أو توفير بدائل طارئة لا ينهي الاستهداف، إذ تعقب ذلك عمليات هدم جديدة، بما يفاقم معاناة السكان ويهدد استمرار وجودهم في أراضيهم.

ولفتت الهيئة إلى أن توثيقات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) سجلت تهجير 122 مواطناً، بينهم 62 طفلاً، في أربعة تجمعات داخل منطقة إطلاق النار 918، خلال الفترة الممتدة بين 18 آب و23 أيلول 2026.

وأضافت أن القيود المفروضة على المنطقة عطلت إيصال المياه الطارئة إلى أربعة تجمعات تضم 975 مواطناً، بالتزامن مع تراجع وتيرة إمدادات المياه إلى ستة تجمعات أخرى.

وأكدت أن حماية المساكن وتوفير الخدمات الأساسية وإبقاء الطرق مفتوحة تمثل مسارات مترابطة لحماية الوجود الفلسطيني في مسافر يطا ومحيطها.

وتُظهر الخارطة المرفقة ثمانية مواقع، وتوثق عمليات الهدم المنفذة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع تمييز عملية مغاير العبيد التي بدأ الإبلاغ عنها في 25 تشرين الثاني الجاري بلون مستقل، وحصيلة لا تزال قيد الرصد. كما تفصل الخارطة بين نطاق منطقة إطلاق النار 918 ومحيطها، موضحة أن أم الخير وشعب البطم والديرات تقع خارج حدود المنطقة وفق الطبقة المكانية المستخدمة، رغم ارتباطها بنمط الضغوط ذاته في جنوب الخليل.