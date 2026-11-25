وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 30 معتقلًا.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن قائمة أسماء الأسرى الذين صُدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديد، هي:

1. سامر موفق فارس حفايظة – علار – من يوم 25/09/2026 حتى يوم 24/12/2026 – 3 أشهر.

2. أحمد مازن عبد الله غزاوي – طولكرم – من يوم 24/11/2026 حتى يوم 24/03/2027 – 4 أشهر.

3. أسامة علي عيسى خطيب – رام الله – من يوم 15/12/2026 حتى يوم 14/04/2027 – 4 أشهر.

4. محمد زياد عبد الجواد اشتية – تل – من يوم 30/11/2026 حتى يوم 29/03/2027 – 4 أشهر.

5. عبادة عبد الحليم يوسف عبد الحاج – قلقيلية – من يوم 19/12/2026 حتى يوم 18/06/2027 – 6 أشهر.

6. محمد محمد إسماعيل عريف الرجبي – كسارة – من يوم 16/12/2026 حتى يوم 15/06/2027 – 6 أشهر.

7. سعيد محمود سعيد رضوان – قلقيلية – من يوم 26/11/2026 حتى يوم 25/03/2027 – 4 أشهر.

8. إيهاب بسام حامد مسك – الخليل – من يوم 17/12/2026 حتى يوم 16/04/2027 – 4 أشهر.

9. محمد نبيل محمد أخليل – بيت أمر – من يوم 30/11/2026 حتى يوم 29/03/2027 – 4 أشهر.

10. خالد يعقوب سامي نمر – كفر دان – من يوم 30/11/2026 حتى يوم 29/05/2027 – 6 أشهر.

11. رامز حسام راجح طه – يطا – من يوم 17/12/2026 حتى يوم 16/04/2027 – 4 أشهر.

12. زكي صلاح زكي مرعي – كفر دان – من يوم 24/11/2026 حتى يوم 23/03/2027 – 4 أشهر.

13. مأمون عبد الكريم يوسف رشدان – عينابوس – من يوم 19/12/2026 حتى يوم 18/04/2027 – 4 أشهر.

14. محمد ماهر محمد طميزه – إذنا – من يوم 18/12/2026 حتى يوم 17/06/2027 – 6 أشهر.

15. محمد عبد الناصر عايش أخليل – بيت أمر – من يوم 30/11/2026 حتى يوم 29/03/2027 – 4 أشهر.

16. بشير حامد سليم زيادة – مادما – من يوم 30/11/2026 حتى يوم 29/03/2027 – 4 أشهر.

17. أحمد عماد حسن أبو عرة – عقابا – من يوم 25/11/2026 حتى يوم 17/05/2027 – حوالي 6 أشهر.

18. إياد نادر يوسف اعبيدو – جلدة – من يوم 24/11/2026 حتى يوم 16/03/2027 – حوالي 4 أشهر.

19. علي ثائر باسم غفري – سنجل – من يوم 25/11/2026 حتى يوم 15/05/2027 – 6 أشهر.

20. محمد عدنان أحمد كعبي – نابلس – من يوم 26/11/2026 حتى يوم 08/03/2027 – حوالي 4 أشهر.

21. عبيدة مهند محمد مرزوق – من يوم 24/11/2026 حتى يوم 16/03/2027 – 4 أشهر.

22. عبادة محمد إبراهيم نعيرات – ميثلون – من يوم 24/11/2026 حتى يوم 10/05/2027 – حوالي 5 أشهر ونصف.

23. وائل علاء مطلق عساف – جنين – من يوم 24/11/2026 حتى يوم 08/05/2027 – حوالي 5 أشهر ونصف.

24. زاهر عبد الرزاق محمد مرزوق – نابلس – من يوم 25/11/2026 حتى يوم 17/05/2027 – حوالي 6 أشهر.

25. سيف الدين مصطفى أحمد صفدي – عوريف – من يوم 25/11/2026 حتى يوم 10/03/2027 – حوالي 3 أشهر ونصف.

26. محمد أحمد محمد شواهنة – سيلة الحارثية – من يوم 26/11/2026 حتى يوم 12/03/2027 – حوالي 3 أشهر ونصف.

27. سعيد بكر سعيد سعيد – رفيديا – من يوم 25/11/2026 حتى يوم 09/03/2027 – حوالي 3 أشهر ونصف.

28. علي ناجي طلب عجلوني – جبل جوهر – من يوم 25/11/2026 حتى يوم 17/05/2027 – حوالي 6 أشهر.

29. حمزة محمد صلاح رأفت يعيش – نابلس – من يوم 24/11/2026 حتى يوم 09/03/2027 – حوالي 3 أشهر ونصف.

30. صلاح الدين سعيد موسى زيود – سيلة الحارثية – من يوم 26/11/2026 حتى يوم 12/05/2027 – حوالي 5 أشهر ونصف.