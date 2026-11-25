إنهاء العنف ضد النساء شرط للسلام المستدام والتنمية والتماسك المجتمعي

الإفلات من العقاب على العنف ضد النساء والفتيات غير مقبول

نجدد دعمنا للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمنظمات الفلسطينية

حقوق النساء والفتيات وسلامتهن وكرامتهن يجب أن تبقى في صلب جهودنا



رام الله – وطن للأنباء: أكد ممثل كندا لدى فلسطين، غراهام داتلز، وقوف بلاده إلى جانب الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمنظمات الفلسطينية العاملة على منعه والاستجابة له، مشددا على أن إنهاء هذا العنف ضرورة حقوقية وإنسانية وشرط لتحقيق السلام المستدام والتنمية والتماسك الاجتماعي.

وقال داتلز في حديث لوطن إن النساء والفتيات في فلسطين يواجهن أشكالا متعددة من العنف والتمييز، تتفاقم بفعل النزاع والنزوح والضائقة الاقتصادية وقيود الحركة والتنقل، مؤكدا أن العنف ليس أمرا حتميا، وأن الإفلات من العقاب غير مقبول.

وأضاف أن إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس قضية نسائية فحسب، بل مسؤولية جماعية تتطلب حماية حقوق النساء والفتيات وصون سلامتهن وكرامتهن وتعزيز دورهن القيادي.

جاءت تصريحات داتلز لوطن خلال زيارة إلى محافظة طوباس، شارك خلالها في جلسة حوارية ضمن مشروع "نساء من أجل السلم المجتمعي ومواجهة الشائعات"، لشبكة وطن الإعلامية بدعم من حكومة كندا، ويستهدف خمسة مواقع في محافظات شمال الضفة الغربية.

وشكر داتلز شبكة وطن الإعلامية على تنظيم اللقاء وجمع المشاركين ضمن فعاليات حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لدعم الضحايا والناجيات، ورفع الوعي بأهمية الحماية، تعكس الدور الحاسم للقيادة المحلية في تعزيز حقوق النساء والفتيات وسلامتهن.

وشدد داتلز على أهمية وضع حقوق النساء والفتيات وكرامتهن وسلامتهن في صلب الجهود المبذولة لمناهضة العنف، وتعزيز مسؤولية المجتمع والمؤسسات في توفير الحماية والاستجابة للانتهاكات.

ويأتي تنفيذ مشروع "نساء من أجل السلم المجتمعي ومواجهة الشائعات" في ظل تصاعد التوترات السياسية، وقيود الحركة والتنقل، والضغوط الاقتصادية، والاجتياحات العسكرية المتكررة، إلى جانب انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي عوامل أسهمت في تراجع الثقة بين أفراد المجتمع وتعميق الانقسام المجتمعي.

ويعمل المشروع في خمسة مواقع بمحافظات شمال الضفة الغربية، من خلال التدريبات ومبادرات الحوار المجتمعي، وتعزيز الشبكات النسوية والمبادرات المجتمعية الهادفة إلى الحد من الشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز السلم المجتمعي.